Фото: Дарий Солнечный/Amic.ru
Розово-черное пианино установили в самом центре Барнаула у гостиницы "Турист", сообщает "Алтайская правда".
Музыкальный инструмент появился на проспекте Красноармейском на пересечении с улицей Песчаной. Как долго оно простоит на открытом воздухе — не ясно.
Также отметим, что в мае этого года аналогичный музыкальный инструмент появился на проспекте Социалистическом рядом с "Гранмулино".
Комментарии
ну потом будут писать что жители в шоке....кто то нагадил в пианину)))))
Чем ещё намекнуть на разврат