Среда, 30 Август, 10:55

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Где, по-вашему, барнаульцам предлагают самую вкусную шаурму?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,53
€ 70,43
Brent

22°
Обь
148см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Вырубка деревьев в БарнаулеДень знаний-2017 День города-2017
Новости

Этюд в розовых тонах: в центре Барнаула поставили пианино нежного цвета

, ИА "Амител"
Музыкальный инструмент появился у гостиницы "Турист"

Фото: Дарий Солнечный/Amic.ru

Розово-черное пианино установили в самом центре Барнаула у гостиницы "Турист", сообщает "Алтайская правда".

Музыкальный инструмент появился на проспекте Красноармейском на пересечении с улицей Песчаной. Как долго оно простоит на открытом воздухе — не ясно.

Также отметим, что в мае этого года аналогичный музыкальный инструмент появился на проспекте Социалистическом рядом с "Гранмулино".

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

30.08.2017 10:05
- гость -

ну потом будут писать что жители в шоке....кто то нагадил в пианину)))))

0  0
30.08.2017 10:41
- гость -

Чем ещё намекнуть на разврат

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
10:49
СМИ: туроператоры получат миллиард рублей на развитие туризма внутри России 0
10:42
Здорово и неразорительно: как и когда отпразднуют юбилей Алтайского края? 0
10:33
Стоп-кадр. Глоток свежего театра 0
10:30
Tele2 расширяет границы: компания открыла новые салоны связи 0
10:22
Сергей Шубенков одержал первую победу в сезоне на этапе Мирового вызова 2
10:19
Около барнаульских школ обновляют пешеходные переходы 0
10:13
Российский генконсул рассказал о перспективах отношений Москвы и Вашингтона 0
10:02
Бийчанин запер главу садоводства в вагончике и теперь может получить срок 2
10:00
Больше смеха: радиостанция Comedy Radio зазвучит в Барнауле 2
09:48
Этюд в розовых тонах: в центре Барнаула поставили пианино нежного цвета 2
09:34
Два ребенка погибли при падении из окон в Новосибирске в один день 1
09:30
"Небесный" стандарт: район Шумакова в Барнауле пополнится новым комплексом 0
09:23
Стеклянную остановку у ЦУМа разбили в центре Барнаула 10
09:17
"Святитель Алексей" прошел под железнодорожной аркой Крымского моста 2
09:09
Неэксплуатируемый дом загорелся в Барнауле в ночь на 30 августа 0
09:00
Коллекции обуви и аксессуаров весны и лета 2018 покажут на "СибШуз/ШузСтар" 1
08:57
Скалы очистят от надписей в туристических районах Алтайского края 3
08:40
Барнаульцев ждут четырехбалльные пробки утром 30 августа 0
08:30
Иностранный язык для всех: где ребенка научат английскому? 2
08:20
Постпред России в ООН рассказал, что нужно для нормализации ситуации с КНДР 1
08:00
Книга или фильм? Подборка лучших экранизированных произведений 24
07:50
Ирина Круг готовит для барнаульцев новую программу "Промежутки любви" 6
07:37
Почему нужно смотреть "Гоголь. Начало", где он сражается с дьяволом и ведьмами? 1
07:26
"Надо признать, мы не всё умеем лечить" – главный онколог Алтайского края 14
07:12
Объем инвестиций в основной капитал вырос на Алтае до 25,2 млрд рублей 1
07:03
Усадьбу в районе элитной застройки Барнаула продают за 19 млн рублей 4
06:49
Олег Митяев приедет в краевую столицу в конце октября с большим концертом 0
06:34
Досрочное голосование стартовало в Алтайском крае, оппозиция негодует 24
06:22
Лукавый взгляд и хитрая улыбка Кэмерон Диаз: лучшие фото звезды Голливуда 0
06:14
Жара до +28 градусов сохранится в Алтайском крае 30 августа 0
06:01
История под ногами: фотопрогулка по старейшей улице Барнаула 1
04:14
Рост смертности от гриппа этой зимой спрогнозировали в России 0
03:01
Ведущий программы "Жди меня" уходит с Первого канала 0
02:34
Ульяновский губернатор вызвал ОМОН для разгона пришедших к нему людей 7
01:53
Импортозамещение: россияне будут пахнуть отечественной парфюмерией 0
00:57
Реконструкция стадиона "Лужники" обошлась в 24 миллиарда рублей 1
23:46
Девочка-супергерой: школьница вытащила из горящего дома 6 братьев и сестер 2
23:30
Подмосковный участковый опубликовал инструкцию по увольнению из МВД 4
23:20
Российский скрипач Дмитрий Коган умер на 39-м году жизни 3
22:58
Соцсети: житель Барнаула погиб в Донбассе 8
22:37
70-летняя женщина пропала в Барнауле 0
22:28
Жириновский попросил поддержать политическую карьеру внебрачного сына 1
21:49
Выпуск уникальных теплообменников наладили на алтайском предприятии 2
21:32
Всего 131 автомобиль: продажи Bentley в России упали на 32% 0
21:19
Опубликовано видео установки железнодорожной арки Керченского моста 0
20:50
Осы и пчелы напали на детей сразу в трех детских садах Москвы 1
20:26
Алтайский краевой суд освободил Владимира Ткаченко из-под домашнего ареста 1
20:04
Два алтайских университета вошли в топ-100 лучших вузов страны 0
19:45
Минздрав сообщил о снижении потребления алкоголя в России при росте акцизов 3
19:27
Около 800 кв. м новых аудиторных площадей появится в этом году у АлтГУ 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.