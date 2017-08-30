Фото: Дарий Солнечный/Amic.ru

Розово-черное пианино установили в самом центре Барнаула у гостиницы "Турист", сообщает "Алтайская правда".

Музыкальный инструмент появился на проспекте Красноармейском на пересечении с улицей Песчаной. Как долго оно простоит на открытом воздухе — не ясно.

Также отметим, что в мае этого года аналогичный музыкальный инструмент появился на проспекте Социалистическом рядом с "Гранмулино".