Фото: ТРЦ "Пионер"

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков занял первое место на этапе Мирового вызова в Загребе. Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, одержал первую победу в сезоне, показав результат 13,12 секунды.

Вторым стал американец Девон Аллен (13,19), третьим — венгр Балаш Баджи (13,46).

"Первая победа в сезоне. Наконец-то!" — написал Шубенков в своем Instagram.

Ранее в августе барнаульский спортсмен занял второе место на чемпионате мира, который прошел в Лондоне. В нынешнем сезоне Шубенков также занял пятое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае (13,35), третье — на этапе в Риме (13,21), второе — в Стокгольме (13,10), четвертое — в Париже (13,18), а также второе место на турнире в Будапеште (13,01) и чемпионате мира в Лондоне (13,14).

1 сентября состоится последний и самый главный забег для Шубенкова в рамках лиги в этом сезоне. Финал "Бриллиантовой лиги" пройдет в бельгийском Брюсселе. Для барнаульского спортсмена это будет последнее выступление в этом сезоне.