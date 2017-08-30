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Садоводческий конфликт в Бийске вылился в уголовную историю — 34-летнего дачника обвиняют в незаконном лишении свободы 57-летней женщины.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, мотивом для совершения преступления стал конфликт, возникший между председателем садоводства и одним из его членов.

"Не достигнув договорённости, 34-летний мужчина запер 57-летнюю женщину в вагончике правления и удалился. Оставшись без средств связи, женщина несколько часов провела взаперти, пока её призывы о помощи не услышали случайные прохожие", — уточняют в полиции.

В настоящее время в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело о незаконном лишении человека свободы. Обвиняемый в данный момент находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.



