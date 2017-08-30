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Генконсул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников полагает, что в ближайшем будущем в российско-американских отношениях не предвидится ничего позитивного, но даже в данной ситуации дипломатам РФ нужно продолжать работать. Об этом он заявил в интервью газете "Комсомольская правда".

Овсянников выразил надежду, что "здравый смысл у американской стороны все же появится, и нагнетаемая в США русофобия остановится". Он отметил, что именно американская сторона должна "осознать всю ситуацию и начать понемногу отыгрывать назад". По словам генконсула, из того, что происходит в конгрессе и говорят политики Соединенных Штатов, пока ожидать чего-то позитивного от Америки не приходится. Однако даже в этой ситуации дипломатам РФ все равно необходимо заниматься своим делом, добавил он.

Напомним, ранее Москва предписала сократить дипмиссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, российская сторона сравняла количество служащих посольства Соединенных Штатов в РФ с числом работающих в дипмиссии России в США. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что данные меры — это ответ на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь, Америка с 23 августа приостановила процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября она возобновится, однако лишь в американском посольстве в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Ранее американские визы также можно было получить в консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.