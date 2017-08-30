СМИ: туроператоры получат миллиард рублей на развитие туризма внутри России

Фото: gospress.ru

Российские власти задумались о поощрении туроператоров, которые готовы развивать направления внутреннего туризма. Механизм субсидирования сейчас обсуждается Минтрансом и Минкультуры, причём, по данным "Известий", речь идёт о сумме в миллиард рублей.

На первом этапе планируется оказать поддержку поездкам на морские курорты Краснодарского края и Крыма. Правда, туроператоры смогут рассчитывать на субсидии лишь при условии, если туристов будут доставлять к местам отдыха поездами. Предполагается, что реализовывать эту программу начнут уже в 2018 году.

— Итоговая стоимость туров должна будет снизиться на 10% при средней стоимости бюджетного турпакета 25 тыс. рублей. Такая скидка сделает доступнее отдых на популярных российских курортах для жителей отдалённых регионов страны. А круглогодичный характер программы позволит стимулировать турпоток в межсезонье и увеличить загрузку отелей, — рассказал "Известиям" советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.