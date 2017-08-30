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Новости

Россияне назвали траты в школе серьезной проблемой

, ИА "Амител"
Участники опроса считают, что данную проблему нужно решить в ближайшие пять-десять лет

Фото: 6school.ru

Рост дополнительных денежных трат на обучение, низкое качество образования и отсутствие интереса к учебе названы самыми серьезными проблемами в современной школе. Таковы итоги опроса "Левада-центра", передает РИА "Новости".

Уточняется, что рост дополнительных трат назвали проблемой, которую нужно решить в ближайшие пять-десять лет, 46% опрошенных. На втором месте в рейтинге проблем разместились низкое качество образования и отсутствие интереса к учебе (по 30%). Также в список попали необоснованные нововведения в школьном образовании (28%), низкий уровень подготовки учителей и падение их авторитета (25%), а также распущенность учеников (24%). Реже всего респонденты указывали в качестве проблем устаревшие учебники (6%), устаревшую систему образования (7%) и плохое отношение учителей к школьникам (8%).

Согласно результатам опроса, самой уважаемой в обществе считают профессию врача (42%). На втором месте расположилась профессия преподавателя (27%), на третьем — юрист и военнослужащий (по 10%). В конце рейтинга расположились профессии актера, рабочего, летчика, адвоката, руководителя, бизнесмена и экономиста (по 3% на каждый ответ). Подчеркивается, что россияне сами называли профессии и могли назвать несколько вариантов.

Участники опроса назвали самыми доходными профессии банкира (18%), политика и бизнесмена (по 17%), госслужащего (13%) и юриста (12%). Меньше всего, по мнению респондентов, зарабатывают актеры, певцы, губернаторы (по 2%). Уточняется, что опрошенные также сами называли профессии.

Также россияне признались, что больше всего хотели бы воспитать в детях следующее: умение добиваться своих целей (47%), чувство ответственности (36%), умение обращаться с людьми (35%), добросовестное отношение к работе (34%). Респонденты назвали данные качества самыми важными. Меньше всего родителей в России интересует в детях: воображение и послушание (по 7%), вера в Бога (9%), верность и преданность (по 10%), бережливость указали 11% опрошенных.

Опрос проводился с 18 по 22 августа среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 российских регионов. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.08.2017 11:28
- гость -

Губернаторы? Серьезно? Никогда не пойду в губернаторы...

0  0
30.08.2017 11:34
Юля

Скажите: на охрану в школе все родители сдают или?...

0  0
30.08.2017 11:42
- гость -

А кто эту проблему будет решать, партия власти - а оно им надо?!

0  0
30.08.2017 12:00
- гость -

Охрана в школе это что-то. Они просто сидят и получают за это деньги.

0  0
30.08.2017 12:07
Сталинский Сокол

В ближайшие пять-десять лет? Не смешите мои тапочки.Все в России настолько запущено, раскультурено, поделено на касты и религии. А бездари от власти, упиваясь своей исключительностью, вообще не думают не только о НАРОДЕ, но и о ГОСУДАРСТВЕ!!!!

0  0
30.08.2017 12:44
- гость -

Охрана в школе это что-то. Они просто сидят и получают за это деньги.

а что они еще должны делать? Обыскивать детей при входе? В сумках рыться?
Можно и без охраны - пусть будет проходной двор.... Потом только не надо жаловаться....
В школе, где учится мой ребенок, меня вполне устраивает охрана. И сдать деньги на них мне не жалко.... Конечно, здорово бы было, если б государство за это платило, но.......

0  0
30.08.2017 12:53
- гость -

Давайте не будем о школах под одну гребенку.
Мой ребенок ходит в гимназию 40, у приятельниц в 69, 22, 113 и в школу на южном. Разница в сборах колосальная. У нас да на охрану сдаем, так как в школе обязали посадить охрану. В той же 22 здание новое, с реализацией охраны лучше, у нас проблемно.

Зато в остальных школах поборы - УЖАС. Причем это не только куча ненужных тетрадей на печатной основе, но и бумага в кабинеты, заправка картриджей всех цветов, учебники, нужды класса, школы и т.д.

Отношение к учителю - это вешь субъективная. Не всегда хороший учитель поставит 5, а тут же у ребенка и родителей "падение авторитета".

Выбрать школу не реально, школы переполнены. В 113 школе учительница начальных классов берет первый класс, это 3 класс у нее одновременно, работать будет в 3 смены. какой интерес, какой результат у этих детей?

Пока не начнут вкладывать деньги в школы и образование, зарплаты учителей, не будет результата. Учителя будут брать по 3 ставки, репетиторство, незаинтересованность. Молодые девочки или до декрета или на 1 год. 30-35 детей в классе в старые кабинеты утрамбовываются, а не комфортно рассаживаются. Кабинеты внешне даже не привлекают детей, обучения с электронными книгами и планшетами в руках у каждого ребенка - это мечта. И т.д. и т.п.

0  0
30.08.2017 13:10
гость

Некоторые учителя идут в бизнес, чтобы деньги зарабатывать. Остаются те, кто хочет зарабатывать деньги в школе

0  0
30.08.2017 13:13
гость


30.08.2017 11:28
- гость -
Губернаторы? Серьезно? Никогда не пойду в губернаторы..

Мне тоже понравился ответ про маленькие зарплаты губернаторов. Из этого ответа хорошо видно качество проведенного опроса. Там еще есть про то, что профессия преподавателя почти самая уважаемая в обществе

0  0
30.08.2017 13:15
гость


30.08.2017 13:13
гость
Мне тоже понравился ответ про маленькие зарплаты губернаторов. Из этого ответа хорошо видно качество проведенного опроса

Может у губернаторов спрашивали? А они все как один ответили, что им не хватает?

0  0
30.08.2017 14:29
- гость -

вместо охранника сделать турникет, вложиться один раз, а не каждый месяц

0  0
30.08.2017 14:30
Член ЕР

Учиться имеют право только избранные. Простолюдинам достаточно знать только азбуку, чтобы прочитать нужную фамилию в бюллетене и поставить галочку.

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30.08.2017 14:44
- гость -

вместо охранника сделать турникет, вложиться один раз, а не каждый месяц
-------------
У нас в школе и турникет, и охранник. Платим и за первое, и за второго.

0  0
30.08.2017 15:04
гость

Гражданочка, не думаете, что иногда голову включать надо, в 113 нет 3 смен, тем более-в начальной школе, да, несколько учителей ведут 2 класса, но три!!!!
--- "В 113 школе учительница начальных классов берет первый класс, это 3 класс у нее одновременно, работать будет в 3 смены. какой интерес, какой результат у этих детей?"

0  0
30.08.2017 15:30
- гость -

Неблагодарное занятие учитель - навязывать то, чему ты сам посвятил всю жизнь и к чему с детства испытывал страсть, людям, которые это презирают, да ещё и пытаться пробудить интерес навязываться самому. А удовлетворение от этого получать в виде того, что на заседании коллег про тебя сказали, что ты сдал пятьдесят бумаг с отчётами всего лишь с месячным опозданием и за это тебя не лишат части суммы из зарплаты равной продовольственной корзине.

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30.08.2017 15:30
- гость -

Наша горе-учительница тоже ведет два класса в две смены, злая как шавка, орёт на всех и никому ничего не должна ( ни детям ни родителям не повторяет и не объясняет, даже оценки за что и откуда появляются)

0  0
30.08.2017 15:38
Зануда

в чём проблема? пойдите и переведите своего ребёнка в другой класс, вы же не в рабство ребёнка отдали...и в начальной школе очень мало злых учителей, там специфика иная, наоборот, диву даёшься-откуда у них столько терпения...

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30.08.2017 16:15
- гость -

с радостью - но не переводят

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