Артисты Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный выйдут на сцену театра драмы 10 ноября. В краевой столице знаменитые актеры представят спектакль "Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали".
Как рассказали в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт", эта новая театральная постановка порадует любителей комедий. По сюжету, родители Кати (Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный) случайно узнают, что их любимая единственная дочь на шестом месяце, а мужа-то нет. Втайне от нее озадаченные родители начинают поиск достойной кандидатуры. В спектакле также участвуют: Борис Комаров, Максим Лебедев, Дмитрий Воронин, Сергей Горбунов. Режиссёр — Михаил Елисеев.
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