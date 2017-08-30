Жителей Барнаула приглашают на бесплатные открытые уроки по изучению иностранного языка. В течение сентября каждую субботу в языковой студии AaPPLE бесплатно смогут заниматься как дети, так и взрослые. Как сообщили в школе, здесь можно будет подтянуть знания по английскому, китайскому, немецкому, французскому и итальянскому языкам. Ну или выбрать для изучения тот язык, который больше понравится.
Уроки будут проводить как преподаватели студии, так и носители языка. Параллельно с уроками "английский язык для самых маленьких" для родителей будет организован семинар "Как помочь ребенку освоить английский", во время которого они получат полезные советы, как облегчить процесс изучения иностранных языков.
Уроки будут проходить в двух филиалах: на Шумакова, 16 и проспекте Социалистическом, 69. Количество мест ограничено. Телефоны для записи: Социалистический, 69 - 600-458, Шумакова, 16 — 453-483.
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