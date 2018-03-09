Open Kids - это тинейджерская музыкальная поп-группа, аналогов которой нет на территории всего СНГ. Ее участницам от 12 до 17 лет, и эти юные певицы проведут в Барнауле своей второй сольный концерт. Мероприятие пройдет 12 апреля в театре музкомедии.

"Open Kids — это больше, чем просто поп-группа. Open Kids — это пять талантливых, добрых и прекрасных молодых исполнительниц: Ангелина, Аня, Лера, Юля и Аня, которые поют, танцуют и творят, потому что они искренне любят вдохновлять окружающих людей. Open Kids — это яркие звезды, которые загорелись среди талантливых детей, которые светят и зажигают все новые огни среди своих друзей, поклонников и слушателей", — рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".