Фото: twitter.com

Ведущего канала Sky News (Великобритания) Джо Тайди в прямом эфире "обстреляли" сухими красками на карнавале в Лондоне, откуда мужчина вел репортаж. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на опубликованное в Twitter видео.

Отмечается, что во время репортажа журналист брал интервью у участников карнавала, которые с ног до головы были покрыты красками. Причем некоторые из них использовали не только сухую краску, но и жидкий вариант.

В завершение разговора Тайди атаковали красками окружавшие его со всех сторон люди. Мужчина посмеялся над произошедшим, подчеркнув, что это было неизбежно. Также один из собеседников журналиста шлепнул его по щеке рукой в синей краске, оставив на лице ведущего яркий след.

Ah, the perils (and fun) of live news: It's only just gone 8am and Sky's @joetidy already needs a change of clothes at #Carnival2017 pic.twitter.com/17rNimKIGj