Фото: omskzdes.ru
Синоптики прогнозируют в Барнауле и Алтайском крае в День знаний, 1 сентября, прохладную погоду и осадки.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевом Гидрометцентре, по предварительной информации, в Барнауле в ночь на 1 сентября и в утренние часы ожидается дождь. В течение дня преимущественно без осадков.
Температура воздуха в региональной столице составит около 20 градусов.
В Алтайском крае осадки ожидаются в ночь на 1 сентября в северных и восточных районах.
Ветер будет умеренным, местами с порывами до 15 метров в секунду.
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