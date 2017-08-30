Фото: westvoices.com
Экспедиция Арктического плавучего университета в районе острова Чампа обнаружила остатки базы путешественника из США Эвлина Болдуина. Он пытался достигнуть Северного полюса более века назад, пишет Пятый канал.
Руководитель экспедиции Константин Зайков отметил, что данный объект эпохи первого этапа активного освоения Земли Франца-Иосифа находится "в более-менее нормальном состоянии". База была развернута в 1901-1903 годах. В ней нашли фрагменты полевой американской посуды, которую использовали члены экспедиции. Все находки были направлены в национальный парк "Русская Арктика", где они будут реконструированы, добавил Зайков.
Исследователи нашли в том же районе шарообразные камни, называющиеся сферолитами. Они тоже отправятся в музей. Кроме этого, ученые смогли найти остатки растительности, которая относится к юрскому периоду, в районе Земли Александры. Следы древности были найдены на камнях, однако из-за их большой массы взять образцы с собой не удалось.
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