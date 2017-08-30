Фото: piter.website
Горно-Алтайск 2 и 3 сентября будет отмечать День города. Главные торжества пройдут в субботу и завершатся фейерверком.
Как сообщили в мэрии республиканской столицы, горожан и гостей ждут как традиционные мероприятия, так и некоторые нововведения.
В субботу праздник стартует в 10:00 с парада первоклассников на проспекте Коммунистическом.
В центральном сквере в это же время начнется выставка национальных культур. На этой же площадке горожан ждут выставки-ярмарки, мастер-классы, экологический квест для детей с ограниченными возможностями, выставка "Молодежные инициативы — развитию города", выставка патриотических клубов, учебных заведений и выставка животных.
На площади имени Ленина с утра также начнут работу исторические выставки и медовая ярмарка. Здесь же в 10:30 стартует детская праздничная программа, а затем фестиваль народного творчества.
На площади перед памятником Чорос-Гуркину в 11:00 начнется автобатл "Регион 04" — "Олимп".
На стадионе "Спартак" пройдет республиканский футбольный турнир, а на "Динамо" — городской турнир по мини-футболу.
В городском парке культуры и отдыха в 14:00 начнется молодежно-спортивная программа "Найди себя в своем городе".
Вечерняя программа начнется в 20:00 на площади имени Ленина, где пройдет концерт "Я люблю тебя, Горно-Алтайск". Завершится торжество в 22:00 фейерверком.
С 07:00 в воскресенье, 3 сентября, на водоеме "Еланда" горожане смогут посетить соревнования по рыбной ловле. В 10:00 у подножия горы Тугая начнется восхождение. Также в этот день пройдет турнир по шахматам, соревнования по плаванию, конному спорту, фестиваль национальных игр, фестиваль уличного кино.
Комментарии