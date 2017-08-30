Фото: altai-republic.ru

Торжественное открытие памятника металлургам состоялось в День шахтера в поселке Акташ (Горный Алтай). Об этом сообщается на официальном сайте региона.

Уточняется, что в 1942 году и в советское время на Горно-металлургическом предприятии в Акташе добывалась и перерабатывалась ртуть. Ее месторождение открыли в середине XIX века, а активная разработка началась в годы Великой Отечественной войны, когда главные месторождения ртути были захвачены.

В Акташ стали приезжать люди со всего Советского Союза. Со временем был построен металлургический завод, благодаря которому выросла численность населения поселка. Несмотря на то, что рудник уже не работает, жители Акташа каждый год чтут память людей, которые трудились на нем.

"Большая часть поселка — это работники Акташского рудуправления. Этот памятник не только шахтерам и металлургам, но и снабженцам, работникам медцеха и автоколонны", — рассказал один из местных жителей.

Месяцем ранее глава Республики Алтай Александр Бердников во время рабочей поездки по Улаганскому району встретился с жителями Акташа. Именно тогда и прозвучала инициатива об увековечении памяти горняков.

Губернатор отметил, что поселок Акташ обязан своим рождением руднику. "Люди работали здесь, погибли, потеряли здоровье, нужно оставить о них память. Можно много говорить о патриотизме, но такими благими делами нужно заниматься", — заявил Бердников на встрече.

Отмечается, что он поддержал инициативу и решил выделить на ее реализацию 100 тысяч рублей. Представители инициативной группы сообщают, что деньги будут направлены на благоустройство территории.