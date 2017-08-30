Депутат ЛДПР в Алтайском Заксобрании Евгения Боровикова направила обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой провести проверку барнаульского автовокзала за отказ в бесплатном проезде ребенка. Подробности ИА "Амител" сообщили в пресс-службе партии.
К депутату обратилась жительница города Камень-на-Оби Елена Косинова. В августе она ехала из Барнаула до Камня с полуторагодовалым внуком. В кассе ей сообщили, что на ребенка тоже придется купить билет за 50% от стоимости взрослого билета.
"При этом специального автокресла перевозчик не предоставляет, а ремни безопасности не рассчитаны на маленьких детей", — подчеркнули в пресс-службе.
Там ссылаются на постановление правительства о том, что перевозка детей до 12 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с помощью детских удерживающих устройств.
Вообще, по Федеральному закону № 259 ("Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта") в автобусе междугороднего сообщения пассажир имеет право бесплатно провозить ребенка в возрасте до пяти лет без предоставления отдельного места, то есть на коленях у самого пассажира. Однако опять же в этом законе указано, что провоз ребенка будет стоить 50% от стоимости билета, если в автобусе запрещена перевозка детей без предоставления им отдельных мест для сидения.
В справочной автовокзала подтвердили: на ребенка придется купить билет за 50% его стоимости. Запрещена ли перевозка детей без предоставления места, теперь, видимо, будут выяснять правоохранители.
Комментарии
Ребенка нужно везти только в специальном детском кресле.Владельцы автобусов должны об этом позаботиться.Другого варианта быть не может.Ребенок должен быть защищен.
я вас умоляю....., народ в этих автобусах не то что непристёгнутый, вапче стоя едет 5 часов. о какой безопасности говорите!
без предоставления места - бесплатно. за что 50% платить
ремни для пассажиров автобуса - профанация
детские кресла - да вы жжоте! кто их будет подбирать под разный возраст? кстати если вспомнить, зачем детские кресла в машине нужны - чтобы ремень на шею не давил. а тут ремни поясные, кресла не нужны
кстати..... дети же еще в самолетах летают. вот там еще нужно детские кресла)))