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В четверг, 31 августа, и пятницу, 1 сентября, на базе федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле пройдет семинар "Нейромышечные заболевания у детей", в рамках которого в городе откроется Лаборатория анализа походки, сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.
Уточняется, что в лаборатории с помощью специального высокотехнологичного оборудования можно будет проводить объективную цифровую оценку походки и контролировать результаты комплексного лечения и реабилитации детей с нейромышечной патологией.
Отмечается, что на семинаре перед специалистами будут выступать американские, польские и белорусские спикеры. Всего в мероприятии примут участие свыше 100 человек из разных регионов РФ и Казахстана.
На семинаре будут подняты актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации детей с нейромышечными заболеваниями. Особое внимание специалисты уделят проблеме детского церебрального паралича.
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