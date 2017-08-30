"В социальной сети "ВКонтакте" на одной из страниц, зарегистрированной установленным УФСБ по Алтайскому краю лицом, в течение 2014 года было размещено три изображения свастики, а также видеоролик, признанный экстремистским материалом", — сообщили в ведомстве.
В 2015 году Конопихина привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 и ст.20.29 КоАП РФ.
"Мер по удалению с данной страницы изображений свастики и экстремистского материала им принято не было. В связи с данными обстоятельствами прокуратурой района в мае 2017 года в отношении данного гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.3 и ст.20.29 КоАП РФ", — добавили в прокуратуре.
Октябрьский районный суд повторно привлек Конопихина к административной ответственности.
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Кроме того, прокуратура Октябрьского района направила сообщения для блокировки страницы в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай.
В отношении Конопихина было заведено еще одно дело, уже уголовное. Его осудили на два года лишения свободы условно за высказывания о лицах "еврейской и кавказской национальности".
Комментарии
В городе Ургенч Хорезмской области Узбекистана в ходе проведенного в ночь на 27 августа мероприятия были задержаны 3706 человек, которые «бесцельно» гуляли после 9 часов вечера, сообщает местное отделение радио «Свобода».
Отмечается, что выражение «бесцельно гулявшие» приводится в сообщении УВД Хорезмской области.
В пресс-службе МВД Узбекистана сообщили, что большая часть задержанных была арестована на сутки и отпущена после привлечения к штрафу. С остальными были проведены профилактические беседы.
Однако в МВД не смогли уточнить, на основании какого правонарушения «бесцельно гулявшие» граждане были привлечены к административному штрафу.
Ладно еврейская, но что за кавказская национальность-то???
так вот кто часики изрисовал!
Одним можно воровать миллиардами. а другим в соцсети рисуночек выставить нельзя.
Королевство кривых зеркал.
30.08.2017 14:32
- гость -
Не ной, нытик. Вернешься домой и размещай на своих страничках в соцсетях сколько угодно свастик.
У паренька взгляд достойный уважения. Тут как то не понятно со свастикой. Что имелось ввиду? На фоне СТАЛИНА, этот паренек выглядит достойно. Если он приравнял свастику нацистов, к современному нашему руководству, это дело другое. Пусть паренек сам ответит на эту статью. А вообще если последнее, я ему плюсую.