29 августа начался Ореховый Спас, а значит, пришло время готовить различные блюда из этих вкусных, полезных и сытных плодов. Что же из них можно сделать такого особенного, смотрите в нашей подборке рецептов.
Баклажаны с сыром фета и кедровыми орехами
Что потребуется?
- Орехи кедровые — 60 г
- Баклажаны — 4 шт.
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Базилик — 30 г
- Сыр фета — 150 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Соль морская крупная
Как готовить?
Салат из кабачков и орехов
Что потребуется?
- Кабачок — 400 г
- Грецкий орех — 60 г
- Оливковое масло — 4 ст. л.
- Винный уксус — 1 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Как готовить?
Очистить кабачок и настрогать тонкими полосками. Полить оливковым маслом, винным уксусом, посолить и поперчить. Оставить мариноваться на 20 минут. Слить жидкость и выложить кабачки на блюдо. Посыпать грецкими орехами и подать на стол.
Харчо с грецким орехом
Что потребуется?
- Грецкие орехи — 200 г
- Говядина — 500 г
- Рис — 200 г
- Соус сливовый — 150 г
- Паста томатная — 1 ч. л.
- Лук — 150 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Масло растительное, укроп, петрушка, кинза, перец черный молотый, соль
Как готовить?
Батончик "Сникерс"
Что потребуется?
- Шоколад молочный — 400 г
- Ириски — 500 г
- Масло сливочное — 160 г
- Сахар — 200 г
- Зефирный крем — 230 г
- Сгущенка — 50 г
- Арахисовое масло — 50 г
- Арахис — 200 г
Как готовить?
Растопить шоколад, ириски и масло, подержать на огне и разделить массу на две части. Первую вылить на противень. Растопить на среднем огне сливочное масло, добавить к нему сахар и сгущенное молоко. Довести до кипения и варить еще 5 минут, постоянно помешивая. После смешать с зефирным кремом и арахисовым маслом. Сюда же всыпать орехи. Разровнять слой и убрать в холодильник. Снова нагреть оставшуюся часть шоколадной массы. Вылить поверх орехового слоя, разровнять и убрать в холодильник. Через три-четыре часа достать и нарезать.
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