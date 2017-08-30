Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Предварительный прогноз на предстоящий сентябрь дали синоптики — первый месяц осени обещает быть холоднее нормы.
"Согласно предварительным данным, которые мы получаем 15-го числа, температура в сентябре ожидается ниже нормы на два градуса", — сообщил порталу Amic.ru представитель алтайского ЦГМС.
Также собеседник отметил, что большинство дней сентября будут дождливыми.
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Более уточненный прогноз относительно погоды в первом осеннем месяце в Гидрометцентре получат до 4 сентября.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что уже 1 сентября на территории региона и в краевой столице ожидаются дожди и будет прохладнее — дневные температуры будут колебаться в районе +20 градусов.
Комментарии
Прогноз как обычно ни селу ни к городу. По меньшей мере до 10-го обещают такую же погоду как сегодня с небольшими дождями иногда.