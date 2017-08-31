Каждый из нас время от времени мечтает вырваться из рутины и попасть в сказку, где нет ни забот, ни хлопот, ни дедлайнов, ни будильников по утрам, а только блаженный отдых, завораживающие пейзажи и новые незабываемые впечатления, где время замедляет свой бег, а древние легенды и духи оживают.

Спешим вас порадовать – такие удивительные места, прямо как будто сошедшие со страниц волшебных книжек, существуют! База отдыха "Алтайская сказка", расположенная в Чемальском районе Республики Алтай, круглый год готова распахнуть свои двери семьям с детьми, желающим окунуться в сказку и спокойно отдохнуть на лоне природы.

Расположение

Туристический комплекс находится в горном ущелье поселка Узнезя в Чемальском районе Республики Алтай. Даже в самом названии поселка есть что-то магическое: с местного наречия оно переводится как "речной дух".

Населенный пункт так прозвали не случайно: реки встречаются тут и там. Через все село проходит река Узнезя, которая и дала ему имя и которая по правому берегу впадает в матушку-Катунь. А совсем недалеко протекает знаменитый Чемал – до него всего каких-то 17 километров.

Особую ауру селению придают горы, которые окружают его со всех сторон.

По поверьям старожилов, Узнезя с одной стороны охраняется величественной горой, именуемой Суру-Кыр, а с другой – величавой Катунью, живописный вид на которую открывается из всех номеров отеля "Алтайская сказка".

Проживание

Алтай притягивает туристов во все времена года, не только в летний и бархатный сезоны.

В "Алтайской сказке" это понимают и поэтому сделали все помещения для проживания таким образом, что в них вы не замерзнете зимой и спасетесь от зноя летом.

На территории комплекса разместились трехэтажный отель и два индивидуальных двухэтажных коттеджа из сибирского кедра ручной рубки, в которых с комфортом может разместиться вся семья.

Для этого созданы все необходимые условия: отопление, современные санузлы, горячая вода.

Кедр добавляет всему убранству по-настоящему теплую и домашнюю атмосферу: деревянная отделка согревает и радует глаз, а хвойный аромат исцеляет и умиротворяет.

Комплекс услуг включает индивидуальное и групповое проживание на территории отеля.

Вся активность сосредоточена в основном корпусе, где расположись обеденный зал, домашняя кухня и круглосуточный чайный столик.

На ресепшн для безналичной оплаты действует POS-терминал, благодаря которому вы в любой момент можете оплатить услуги отеля.

Из 12 уютных номеров корпуса, выходящих на цветущий дворик и реку Катунь, выберете тот, который подойдет вам и по цене, и по уровню комфорта:

"Стандарт"

Просторный номер, рассчитанный на семью из двух человек, с душевой кабиной и туалетом.

В стоимость номера включено:

Полотенца, Wi-Fi, туалетные принадлежности

В номере находятся:

Двуспальная кровать, кресло-кровать, комод, журнальный столик, прихожая, телевизор.

"Стандарт Плюс"

Просторный номер для семьи из четырех человек.

В стоимость номера включено:

Полотенца, Wi-Fi, туалетные принадлежности

В номере находятся:

Диван-кровать (книжка), два кресла-кровати, комод, журнальный столик, прихожая, телевизор.

"Семейный"

Просторный номер вместимостью 6 человек. В нем может разместиться уже семья побольше.

В стоимость номера включено:

Полотенца, Wi-Fi, туалетные принадлежности

В номере находятся:

Один угловой диван-кровать, диван-кровать (книжка), два кресла-кровати, комод, журнальный столик, прихожая, телевизор.

Коттедж

Коттедж – идеальное решение для тех, кто планирует отдохнуть большой компанией или несколькими семьями.

Пожалуй, во многих случаях лучше всего будет разместиться именно в этих домиках, оформленных в исконно русском стиле. Свадьба, юбилей или просто коллективный отдых – коттедж подойдет для любых целей.

Здесь есть где развернуться: 6 основных мест и 4-5 дополнительных.

Обставлены коттеджи по-царски.

На первых этажах обустроен просторный холл с действующим камином. Собраться всей компанией и разговаривать под потрескивающие в камине дрова – что может быть лучше!

Также к вашим услугам: угловой диван-кровать, два кресла, журнальный столик, кухни, оборудованные для самостоятельного приготовления пищи, туалет.

На вторых этажах – две спальни, ванная комната с гидромассажем, софа. К одной из спален пристроена лоджия, стоя на которой можно созерцать прекрасные виды бегущей вдаль реки и размышлять о своем, а также расположиться на ночлег в кресле-кровати.

Так что хотя коттеджи и несколько дороже других номеров, но они того стоят.

Абсолютно все номера содержатся в чистоте и порядке: в них регулярно проводится тщательная уборка, вычищаются все уголки, протирается пыль, меняются полотенца и постельное белье.

Здесь знают: многие в Республику Алтай едут оздоровиться и повысить иммунитет. В убранном помещении достичь желаемого эффекта в разы легче.

Все номера оборудованы цифровым ТВ и интернетом, Wi-Fi доступен на всей территории туркомплекса.

Вишенка на торте – внимательный и отзывчивый персонал отеля, который искренне заботится о своих гостях. Обратитесь к сотрудникам с любой просьбой, и они оперативно вам помогут и подскажут. Так что вам не придется волноваться ни по какому поводу, а спокойно наслаждаться отдыхом и приятно проводить время.

Кафетерий

Хороший отдых невозможен на голодный желудок.

В "Алтайской сказке" знают толк во вкусной и здоровой пище и предлагают отведать вкусные блюда с алтайским колоритом.

Изысканные кушанья из нежного мяса марала и косули, запеченных с картофелем, обильное количество овощей, грибы, лесная ягода порадуют даже самых привередливых гурманов.

В меню представлены блюда как местной, так и традиционной русской и европейской кухни.

Если принцип "Режим питания нарушать нельзя" – ваш принцип, то в кафе на первом этаже основного корпуса, рассчитанном на 40 посадочных мест, вы можете организовать себе трехразовое питание с завтраками, обедами и ужинами.

Питание предоставляется за дополнительную плату.

Для тех, кто хочет полностью прочувствовать Алтай на вкус, проводятся дегустации, где угощают алтайским медом, вареньем с кедровыми орешками и чаем из алтайских трав.

Развлечения

Все четыре сезона принимать постояльцев "Алтайской сказке" позволяет обширная развлекательная и экскурсионная программа. Здесь и взрослые, и дети найдут себе занятие по душе.

Зима

Ошибочно полагать, что зимой на Алтае делать нечего.

Прежде всего, воображение поражают зимние пейзажи. Это настоящая феерия: горы, укутанные в воздушные меха из снега, заиндевевшие веточки деревьев, искрящиеся на солнце, голубая вода Катуни, которая в некоторых местах не замерзает даже зимой. Прямо сказка "Морозко" наяву!

Зимой вам не даст заскучать горнолыжный комплекс "Манжерок", куда добираться сравнительно недолго.

Круглогодичный курортный комплекс "Манжерок" у знаменитого озера Манжерокское – это центр семейного отдыха Республики Алтай, привлекающий туристов со всей России, Азиатского региона и Европы.

Отдыхающих ждут горные лыжи, сноуборд, тюбинг, экстрим-парк, служба горнолыжных инструкторов и современный ски-сервис.

Только представьте: вы на полном ходу несетесь по горным склонам, наслаждаясь скоростью и скольжением, хлопья снега попадают вам в лицо, и вы чувствуете абсолютную свободу. Кайф да и только!

Весна

Где еще спасаться от авитаминоза и укреплять ослабший после зимней стужи организм, как не в горах Алтая?

С этой целью вы можете воспользоваться услугами spa-сауны на основе сборов из алтайских трав, повсеместно известных своими целебными свойствами. Специально подготовленные сборы помогут омолодиться и укрепить здоровье.

Лето

Лето – горячая пора! Когда термометр показывает плюсовую температуру, возможно все!

Любые виды развлечений – конные, водные и пешие прогулки, рафтинг, прокат велосипедов, экскурсии.

Восхождение на гору. По договоренности с инструктором можно организовать восхождение по горным склонам, расположенным близ отеля.

Рафтинг. Высокая скорость, визги, брызги и море положительных эмоций – все это вы можете получить, сплавившись по Катуни. Экскурсии на моторной лодке проводят только опытные инструкторы.

Прокат велосипедов. Новенькие велосипеды Stern и подготовленные маршруты для велосипедных прогулок – все, что вам нужно для таких прогулок. Вы самостоятельно сможете прокатиться по одному из выбранных маршрутов, загруженных в навигатор велосипеда.

Занятия йогой. Йога на деревянном настиле на пирсе – прекрасная альтернатива утренней зарядке!

Бассейн.

На территории отеля находятся два бассейна с комплексной отчисткой воды.

Детский бассейн диаметром 3 метра и высотой 0,6 метра регулярно подвергается санитарной обработке. Юные посетители могут играть с надувными игрушками, в большом количестве плавающими в бассейне.

Бассейн для взрослых побольше: диаметр – 5 метров, высота – 1,32 метра. По нему приятно ступать, так как он имеет мягкую основу на дне.

После купания можно развалиться в шезлонге, предварительно укрывшись зонтом для защиты от солнца.

Бани. Прекрасное место, чтобы расслабиться вечером после всех дневных приключений.

Ну а попарившись в бане, можно неторопливо прогуляться по пирсу, наслаждаясь закатом, или завести захватывающий разговор в уютной беседке, или взять мангал и решетку и нажарить шашлыков. А еще лучше – сделать все вместе. Тогда качественный отдых, который вы запомните надолго, обеспечен.

Осень

Бархатный сезон потому и называется "бархатным", что те, кто не успел отдохнуть летом, едут ловить последние теплые деньки за пределы душного города.

Осенью в отеле также доступны все летние развлечения.

Но в это время года отдых становится более размеренным и поэтичным: прогулки более медленными, а разговоры у костра – более откровенными.

Для детей имеется детская площадка, где ваше чадо может покататься с горки, покачаться на качелях или покопаться в песочнице.

Экскурсии

В ассортименте отеля – более 30 экскурсий по Горному Алтаю. Горы, водопады, пещеры, озера – Горный Алтай ждет вас.

Гора Селигур. Расположена слева от Чемальского тракта. Высота – 752 метра над уровнем моря. Восхождение на Селигур не требует какой-то особой подготовки – только физическая нагрузка, связанная с набором высоты.

Расположена слева от Чемальского тракта. Высота – 752 метра над уровнем моря. Восхождение на Селигур не требует какой-то особой подготовки – только физическая нагрузка, связанная с набором высоты. Голубые озера , или, как их называют местные жители, "Глаза Катуни" – уникальное место в Чемальском районе. Они неповторимы тем, что озера открываются только в определенное время, когда уровень воды в Катуни очень низкий. Обычно их можно наблюдать с конца августа по апрель, потом вода в реке активно пребывает и заполняет озерки – тогда они становятся рукавом Катуни.

, или, как их называют местные жители, "Глаза Катуни" – уникальное место в Чемальском районе. Они неповторимы тем, что озера открываются только в определенное время, когда уровень воды в Катуни очень низкий. Обычно их можно наблюдать с конца августа по апрель, потом вода в реке активно пребывает и заполняет озерки – тогда они становятся рукавом Катуни. "Зубы дракона" – одна из красивейших достопримечательностей Горного Алтая, которая представляет собой живописные скалистые островки в форме пирамид, словно выныривающие из Катуни. Весь этот скалистый комплекс напоминает хребет дракона, оттуда и название.

– одна из красивейших достопримечательностей Горного Алтая, которая представляет собой живописные скалистые островки в форме пирамид, словно выныривающие из Катуни. Весь этот скалистый комплекс напоминает хребет дракона, оттуда и название. Чемальская ГЭС , получившая известность благодаря своей долгой истории, особенно красива осенью – чистая бирюзовая вода в водохранилище как зеркало отражает величественные горы и хвойный лес. Для любителей экстремальных развлечений на территории станции работает аттракцион "тарзанка".

, получившая известность благодаря своей долгой истории, особенно красива осенью – чистая бирюзовая вода в водохранилище как зеркало отражает величественные горы и хвойный лес. Для любителей экстремальных развлечений на территории станции работает аттракцион "тарзанка". Долина Горных духов расположена в 15 километрах от села Чемал, не доезжая села Еланда. Это очень живописная долина, с которой открывается красивый вид на природу Горного Алтая. Также здесь можно полюбоваться небольшим, но очень красивым водопадом Че-Чкыш.

На скалах урочища долгое время проводили соревнования по скалолазанию, на некоторых из скал еще с давних времен сохранились петроглифы. Рядом со скалами расположена небольшая пещера, экскурсоводы рассказывают, что в 30-х годах здесь долгое время проживал настоящий шаман.

Эти и многие другие экскурсии вы можете заказать в бюро отеля.

Свадьбы, корпоративы, юбилеи

Приятный бонус для гостей отеля – возможность провести корпоратив или устроить убойную вечеринку с друзьями на фоне алтайских гор.

Юбилей начальника, день рождения фирмы, календарный праздник или любое другое значимое для вас событие – "Алтайской сказке" все по плечу!

Команда профессионалов берет на себя заботу обо всем:

Разработка сценария.

Подбор ведущего.

Подбор реквизитов.

Вкусный и сытный стол по вашим пожеланиям.

Комфортное жилье со всеми необходимыми удобствами.

Решение всех бытовых вопросов.

Такой совместный отдых обязательно укрепит корпоративный дух и поспособствует сплочению коллектива.

Как добраться

Самостоятельно: на автомобиле по маршруту: Новосибирск – Барнаул – Бийск – Майма – Усть-Сема (Чемальский тракт) – Узнезя.

На рейсовых автобусах: ежедневные рейсы из Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска. Остановка в селе Узнезя.

Организованная доставка: в летний период с июня по сентябрь, на новогодние и майские праздники организована плановая доставка туристическими автобусами из Новосибирска, Омска, Барнаула. Заезды и выезды – по пятницам и в воскресенье.

Сколько стоит

Даты 01.05.2017 — 30.09.2017 Категория номера Осн Доп Размещение Взр Реб. любой возраст Стандарт (2/2) 2 2 номер 2400 2400 Стандарт + (2/2) 2 2 номер 2900 2900 Семейный (4/2) 4 2 номер 3200 3200

В стоимость входит только проживание, по ценам на остальные услуги узнавать на месте.

Дополнительные места предоставляются бесплатно.

Заезд в любое время, выезд – в 12:00.

С базой отдыха "Алтайская сказка" любые ваши мечты станут явью. Здесь каждый член вашей семьи сможет найти сказку: кто-то – в первозданной красоте Республики Алтай, кто-то ощутит себя сказочным персонажем, оказавшись в богатырских домиках отеля, а кто-то будет сказочно счастлив, вдоволь попарившись в русской баньке и попробовав фирменные блюда.

Теперь вы знаете, куда отправиться, когда вам захочется сбежать от всего и погрузиться в атмосферу покоя и умиротворения.

Контакты:

Телефон: +7 (929) 311-66-67, +7 (983) 327-36-37

E-mail: info@altaicfairy.ru

Адрес: Республика Алтай, село Узнезя Чемальского района, ул. Новые Черемушки, д. 42

www.altaicfairy.ru