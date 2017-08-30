Фото: vk.com/barneos22
Тараканы "атаковали" одну из городских больниц Барнаула — видео с насекомыми в медицинском учреждении опубликовано в сообществе Barnaul 22.
В сообщении говорится, что насекомые в больших количествах обнаружены в палатах горбольницы №11.
"Посмотрите, что творится. Их тут очень много. Я снимал этот ролик в чужой палате, но в нашей их не меньше. Подхожу, а по стакану ползает таракан", — приводятся слова пациента.
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Также отмечается, что представители администрации больницы сказали ему о недавно проведенной кампании по уничтожению насекомых.
Портал Amic.ru обратился за комментариями в краевой Минздрав.
К слову, фото и видео из городских больниц, где пациенты жалуются на тараканов, не являются большой редкостью — периодически в социальных сетях горожане высказывают свое негодование по этому вопросу.
Комментарии
сразу понял, что новость от барнаул-22
прохожу мимо
Потому, что лечебные учреждения заключают договора на дезинсекцию в рамках фз - 44, где цена может падать ниже цены используемых препараторов. Отсюда и результат. В 1 гор больнице приходилось с "нормальной организацией" заключать разовый договор, чтобы избавили от этой напасти.
самое лучшее средство против тараканов - удар тапком. у тараканов иммунитета к этому нет
Я не видел тараканов с 2004 года и вот вчера смотрю сидит рыжий на кухне... Странно, внезапно исчезли и вот вдруг появились.
Берём от яйца желток, покупаем в аптеке борную кислоту (порошок). Добавляем в желток порошок борной кислоты до густого тестообразного состояния. Лепим из этого "теста" шарики/колобки диаметром 7-15мм. Раскладываем эти шарики по углам, под шкафами и т.д. Всё. Проверено неоднократно в различных условиях и помещениях. Тараканы пропадают через 2-5 дней полностью. Одной такой раскладки шариков хватает на полгода-год. P.S. На один желток уходит, примерно, 5-8 пакетиков борной кислоты.
От многих знакомых слышу в последнее время, что происходит какое-то нашествие тараканов... столько лет нигде не видела, и вот здрасьте...
у нас были. 2 года назад вытравили. пока не вернулись... тьфу-тьфу-тьфу
30.08.2017 15:55
- гость -
подтверждаю. тоже вытравили таким методом, проверено