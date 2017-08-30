Летом 2017 года в Барнауле набирают популярность открытые массовые тренировки. Такие мероприятия проходили около Нулевого километра, а в Парке спорта имени Смертина тренировки проходили на протяжении всего лета четыре раза в неделю: вторник, среда, четверг, воскресенье.
Кстати, на одной из таких тренировок барнаульцы установили рекорд России.
31 августа пройдет последняя тренировка. Портал Amic.ru решил выяснить, как барнаульцы относятся к таким мероприятиям:
Комментарии
Сделали бы у политеха, нормальная площадка. В китае повсеместно. С удовольствием бы многие пенсионеры ходили. А кто поедет на Стадион Смертина7!