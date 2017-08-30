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Как вы относитесь к открытым спортивным тренировкам в Барнауле? Опрос

, ИА "Амител"
На одной из таких тренировок барнаульцы установили рекорд России

Летом 2017 года в Барнауле набирают популярность открытые массовые тренировки. Такие мероприятия проходили около Нулевого километра, а в Парке спорта имени Смертина тренировки проходили на протяжении всего лета четыре раза в неделю: вторник, среда, четверг, воскресенье.

Кстати, на одной из таких тренировок барнаульцы установили рекорд России.

31 августа пройдет последняя тренировка. Портал Amic.ru решил выяснить, как барнаульцы относятся к таким мероприятиям:

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Комментарии

30.08.2017 15:12
гость

Сделали бы у политеха, нормальная площадка. В китае повсеместно. С удовольствием бы многие пенсионеры ходили. А кто поедет на Стадион Смертина7!

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