Фото: moya-planeta.ru
Портал "Моя планета" в честь завершения седьмого сезона культового американского сериала "Игра престолов" подготовил снимки мест, где проходили съемки саги, сопоставив их с кадрами из фильмов.
Подчеркивается, что хоть действие сериала и происходит в вымышленном мире, однако у героев есть реальные прототипы, событиям предшествовали исторические факты, а пейзажи средневековой Европы являются реально существующими местами.
Так, например, сцена встречи Серсеи и Неда Старка в садах Красного замка была снята в саду церкви Святого Доминика в городе Рабат (Мальта). Астапор из "Игры Престолов" оказался портовым городом Эс-Сувейра (Марокко). Лестница на Драконьем Камне, где происходили ключевые разговоры седьмого сезона, находится на испанском острове Сан-Хуан-де-Гастелугаче.
Отметим, что несколько городов, где проходили съемки, занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Таковыми являются Айт-Бен-Хадду в Южном Марокко, где находится вымышленная бухта Работорговцев, город Юнкай, а также город Дубровник, исполнивший роль Королевской гавани.
Добавим, что съемки сериала ведутся в нескольких странах, включая Великобританию и Северную Ирландию, Мальту, Хорватию, Исландию, Шотландию, Испанию и Марокко.
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