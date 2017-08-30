Сегодня, 30 августа, глава администрации г. Барнаула Сергей Дугин осмотрел построенные и введенные в эксплуатацию после капитального ремонта спортивные площадки у школ №1 (ул. Короленко, 13) и гимназии №22 (пер. Ядринцева, 76) в Центральном районе.

Работы по реконструкции старых и строительству новых спортивных площадок реализуются в рамках частно-государственного партнерства по поручению главы администрации города в рамках проекта "Современная школа". Работы на этих объектах планировалось завершить ко Дню города, но представители администрации с удовлетворением отметили, что спортплощадки уже сегодня, до начала учебного года, пользуются популярностью у школьников. В частности, Дугин немного "поболел" за участников баскетбольного турнира, развернувшегося на свежеотреставрированной волейбольно-баскетбольной коробке во дворе школы №22.

"Я сам активно занимался волейболом, поэтому отрадно видеть, что и наши дети имеют возможность приобщаться к спорту на таких современных площадках с нетравмоопасным покрытием, — заявил глава администрации города. – И особенно приятно, что люди, которые добились определенного уровня благосостояния, находят возможность вносить свою лепту в благоустройство и развитие детско-юношеского спорта. Я знаю, что спортивный комплекс у этой школы максимально востребован среди жителей микрорайона, они сами просили восстановить в первую очередь именно эту коробку, и очень хорошо, что представляющий монтажную компанию "ПР-Холдинг" Евгений Клейнатовский откликнулся на наш призыв. Я горжусь, что в нашем городе есть такие строители, как он, Комяков Андрей Геннадьевич, Гатилов Юрий Александрович и другие, благодаря которым город становится лучше".

"Здесь было полностью разрушено основание, — рассказывает Евгений Клейнатовский, показывая на новенькую площадку. – По моим ощущениям подложка, асфальтобетон и резиновое покрытие были уложены с нарушениями технологии и потому долго не прослужили. Кроме того, на ограждении использовалась слишком мелкоячеистая сетка, которая при попадании мяча звенела как рында. Пришлось часть сетки заменить, натянуть ее, покрасить, избавить от ржавчины и реконструировать баскетбольные кольца. Ну а покрытие новое должно прослужить не менее 10 лет, иначе просто не было смысла им заниматься".

Отметим, в рамках проекта "Современная школа" в Центральном районе производится реконструкция стадиона у школы №48. Работы ведет компания "Карнеол".