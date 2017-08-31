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Ваше мнение: готовы ли жители Алтайского края предлагать законы?

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Мало кто знает, но такая возможность у народа есть

Фото: dante.ec.dor.org

Кто принимает эти законы? Вы народ спросили? Депутаты там что, обалдели совсем? Такие нелестные характеристики часто посылаются в адрес депутатов. Депутат в России — главный законотворец. Хотя очень часто законы пишут государственные ведомства, депутаты принимают их как есть. Мало кто знает, что в некоторых регионах России право предлагать законы имели даже простые жители. Алтайский край в их числе, причем давно. За долгие годы только один раз такая инициатива появилась. Ее сразу зарубили и ужесточили сам закон. Но стоит ли вообще давать жителям края возможность предлагать законы? Вопрос спорный.

Народная законодательная инициатива — так называется эта норма.

Жители Алтайского края имеют право инициировать процедуру создания этой самой инициативы. Например, некто хочет поменять закон, скажем, запретить выгул собак в дневное время. Для этого надо создать инициативную группу, обратиться в Алтайское краевое Заксобрание, получить там разрешение на сбор подписей и набрать согласных с предложением 18,7 тыс. человек по всему региону (в законе это прописано как 1% от избирателей региона на сегодняшний день). Это я, конечно, коротко и грубо, но суть передана.

До недавнего времени депутаты АКЗС обязаны были принять такое предложение в случае успешного сбора 1% подписей. Но в мае закон спешно поменяли, ссылаясь на несоответствие федеральному законодательству. Теперь АКЗС не обязано никаких законов от народа принимать, только лишь рассмотреть.

Что такое АКЗС, кто и как принимает законы, как работают депутаты? Об этом читайте в проекте Amic.ru "Гид по АКЗС".

Можете со мной поспорить, но думается мне, дело в том, что появился прецедент. КПРФ совершенно удачно к выборам предложила изменить некоторые социальные законы.

Инициатива КПРФ дальше предложения не дошла. Специально созданная рабочая группа в АКЗС вынесла вердикт, к которому не придраться: не проработана законодательная инициатива, нет финансово-экономического обоснования.

Читайте также: КПРФ и СР не смогли изменить социальные законы Алтайского края

Отсюда два вопроса: а стоит ли давать жителям региона возможность предлагать законы, и если стоит, то надо ли создавать такие сложные барьеры: 1% подписей, сложная документация?

На недавнем круглом столе в АКЗС, организованном коммунистами, эксперты в целом высказались ЗА возможность давать народу такое право.

Однозначно за первый секретарь алтайского отделения КПРФ Мария Прусакова. Она напомнила, что в других странах есть подобный опыт. Именно граждане предложили реформу выборов в Италии, мораторий на ядерную энергетику в Швейцарии, реформирование налоговой системы в США.

Ее коллега по парламенту, справедливоросс Владислав Вакаев в целом тоже за. Он уверен, что многие механизмы выражения реального мнения населения стали симулякрами. Хотя запрос от народа есть. Но при этом он сомневается, что народ готов принимать взвешенные решения.

Член Общественной палаты Алтайского края, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Екатерина Казьмина против.

"Я за любые проявления участия народа в законотворческом процессе. Но обязательное принятие со стороны АКЗС (как было в законе — прим. ред.) — это неправильно. Обязательное рассмотрение (как стало в законе — прим. ред.) — это да. Это ведь серьезный сигнал от общества, запрос на решение какой-то важной проблемы", — сказала эксперт.

Эту тему мы с Екатериной Казьминой обсудили позже в эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле".

Она пояснила свою позицию более детально: нельзя принимать непродуманные законы, а простые люди объективно не способны составить законопроект, который не будет противоречить другим законам, Конституции России или даже международным общепринятым нормам.

В России есть еще один механизм народного законодательства — Российская общественная инициатива — это интернет-площадка, где любой может предложить инициативу. Если она набирает более 100 тысяч голосов россиян, то должна быть рассмотрена в российском парламенте. Есть там и серьезные, например, отменить "закон Яровой", и шуточные – защитить одуванчики или коров. Однако из-за многочисленных пробелов в законе пока ни одна инициатива не стала законом.

По мнению бывшего депутата-коммуниста краевого парламента (второй, четвертый и пятый созывы) Игоря Вольфсона, если 1% населения может заставить депутатов принять закон — это противоречие Конституции. Но и новую версию закона он считает несправедливой, так как понятие "принятие закона" вообще из него исключено.

Коммунист, депутат АКЗС Андрей Сартаков предлагает минимизировать формальные требования к народной инициативе.

Единственный представитель партии "Единая Россия" на том круглом столе — Иван Мордовин. Он как раз сторонник четкой формализации и соблюдения бюрократических процедур и считает, что закон обновлен в правильном формате.

От автора: лично я – сторонник сохранения в законе обязанности депутатов принимать народные законы. Но, конечно, не в том виде, как это было раньше. Разрабатывать закон должны специально обученные люди, это как минимум. Но 18,7 тыс. человек — это очень много. И какой смысл собирать столько подписей, чтобы АКЗС потом за 20 минут их "рассмотрело", и все на этом.

А что по этому поводу думаете вы, дорогие читатели?

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Партнёры

Комментарии

31.08.2017 08:02
- гость -

Очень политизированная тема. А вот про референдумы все забыли. Совсем нелишне было бы прописать возможность инициативных групп собрать подписи о необходимости референдума по тому или иному вопросу. И вот здесь уже при успехе должна быть обязанность власти провести такой опрос с непременной обязательностью его выполнения при любом исходе голосования.

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