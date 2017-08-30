Фото: gazprom-media.com
Две юные жительницы Алтайского края примут участие в международном проекте "Ты супер! Танцы". Об этом сообщает АП со ссылкой на пресс-службу НТВ.
Уточняется, что в первом туре конкурса, который предназначен для детей, оставшихся без попечения родителей, будут участвовать 145 танцоров, включая алтайских девочек.
Сообщается, что 12-летняя Надежда Зантимирова из Рубцовска живет со своей тетей. С четырех лет занимается спортивной гимнастикой, а с 11 лет – аэробикой. Кроме этого, рубцовчанка играет на фортепиано, поет и владеет театральным искусством. Главные мечты девочки – визит в Токио и стать стоматологом.
11-летняя Алена Янченко из Заринска живет у бабушки. Она занимается народными танцами с пяти лет и мечтает стать танцовщицей. Кроме этого, девочка рисует и играет на пианино. Также она хотела бы помочь дедушке в возведении дома, чтобы иметь свою комнату.
Старт проекта "Ты супер! Танцы" на НТВ состоится в сентябре 2017 года.
Напомним, что в минувшем сезоне на канале прошло шоу "Ты супер", в котором участвовали дети-вокалисты, оставшиеся без попечения родителей. Среди них была юная рубцовчанка Александра Хлудова. Девочка не одержала победу, однако выступила успешно, в частности, она спела дуэтом с певицей Валерией.
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