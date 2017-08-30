Фото: barnaul.org
Монтаж оборудования, которое обеспечит ночную подсветку Знаменского монастыря и находящейся рядом с ним зеленой зоны, завершили в центре Барнаула, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Как отметил руководитель МУП "Барнаулгорсвет" Владимир Бурягин, накануне здесь были завершены пусконаладочные работы. Еще потребуется некоторое время для настройки всех устройств, но отключения светильников и прожекторов это не потребует.
В мэрии уточняют, что теперь монастырь будет подсвечиваться с 21:0-0 до 06:00.
Систему освещения здесь реконструировали в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" специально к 80-летию Алтайского края и Дню города.
Комментарии
Классно!
Зато половина улиц и дворов не светиться
Заказ был видимо на освящение заведения, а они осветили..
Думал его подожгут.
"Формирование комфортной городской среды"
=================
агностики, атеисты и последователи других религий прям кайфанут от такого комфорта
иллюминация, надеюсь, будет за счёт горожан, а не РПЦ
за заголовок 5+
в темноте он будет освещаться, а не во тьме
Гонец из Пензы, атеисты за красоту. вот бы еще провода на речном в землю закопали
Я всегда знал что у чертей глаза светятся. Но сваливать всё на современное электричество - это перебор. Не по церковному.
"атеисты за красоту"
=========
в средневековье такая красота прокатила бы, а щас 21 век. лично мне другая красота надобна.
Фонарь под твоим глазом,конец,мне по нраву,как то таг!