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Сотрудники СК продолжают расследование уголовного дела об убийстве врача в мурманском онкодиспансере местным жителем. Одной из улик в деле является запись камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент нападения мужчины с ножом на медика, пишет Life со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Мурманской области.
Предварительно установлено, что мужчина на протяжении двух лет добивался лечения онкологии, однако медики не могли обнаружить заболевание. Тогда житель Мурманска убил врача, а затем покончил с собой. Подчеркивается, что позже отсутствие заболевания у мужчины подтвердило вскрытие.
"Факт отсутствия у мужчины злокачественных новообразований подтверждён результатами судебно-медицинского исследования тела", — сообщили в ведомстве, отметив, что однозначно говорить о причинах убийства можно будет только после всестороннего, комплексного изучения всех обстоятельств инцидента.
"По уголовному делу запланировано назначение посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы для установления факта наличия или отсутствия у нападавшего психического заболевания, расстройства или иного болезненного состояния психики", — цитирует издание пресс-службу.
Издание напоминает, что инцидент произошел 9 августа 2017 года. Пациент пришел в медучреждение с ножом и зарезал заведующего поликлиническим отделением. Затем мужчина совершил самоубийство. В региональном управлении Следственного комитета России возбудили дело по факту убийства.
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