Фото: vk.com/barneos22
Строящийся жилой дом загорелся в Научном городке под Барнаулом днем в среду, 30 августа, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Пожар случился на улице Гвардейской, 54. Данные о ЧП поступили в 12:44. Огонь охватил дом и надворные постройки. Ликвидировать пожар удалось в 13:23.
Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Огнем повреждены кровля и перекрытия здания.
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