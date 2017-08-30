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Еще один ведущий не появится в новом сезоне на Первом канале. Программу "Жди меня" покидает актер Александр Галибин, который вел ее в последнее время, передает "Российская газета".
Подчеркивается, что производством передачи занимается компания "ВиД", которая и расторгла отношения с ведущим. Ранее СМИ сообщили, что договор с Галибиным не продлил Первый канал, однако эта информация не соответствует действительности.
"РГ" пишет, что сейчас "ВиД", вероятно, предложит каналу новую кандидатуру ведущего. Речи о том, что программа исчезнет из эфира, нет.
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Газета напоминает, что программа "Жди меня" выходит в эфир с 1998 года. В следующем году она отметит 20-летний юбилей. В разное время передачу вели Игорь Кваша, Михаил Ефремов, Мария Шукшина, Александр Домогаров, Чулпан Хаматова, Сергей Никоненко, Егор Бероев, Ксения Алферова и Александр Галибин. Скоро в этом списке появится еще один ведущий.
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Лихорадит Эрнста)