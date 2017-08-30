Фото: vk.com
Пассажирский лайнер сел в Сочи во время того, как рядом бушевали несколько смерчей. Запись случившегося разместили во "ВКонтакте", пишет "Лента.ру"
Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 29 августа. На записи видно, как самолет летит мимо трех мощных вихрей над Черным морем и заходит на посадку. Данных о том, откуда прилетел самолет, нет.
Портал "Сочи Экспресс" добавляет, что из-за смерчей, ливней и сильного ветра в аэропорту города во вторник днем задержали девять рейсов. Также нескольким лайнерам, летевшим в авиагавань, пришлось приземлиться в Анапе и Краснодаре. К вечеру вторника ситуация в сочинском аэропорту нормализовалась.
Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю экстренно оповестило об опасности формирования смерчей над Черным морем у берегов Сочи в период с 29 по 31 августа.
Комментарии
-Откуда летел неизвестно-
"Летучий голландец"?
ему на локаторе все видно
снимать умею, в ютуб заливать умею, зайти на сайт аэропорта и посмотреть какой борт сел - мама не научила