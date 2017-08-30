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Позиция американского правительства по статусу Республики Крым двулична и неинтересна для крымчан. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заура Смирнова.
По его словам, позиция Штатов в угоду их геополитическим интересам идет вразрез с нормами международного права, согласно которым крымчане реализовали свои права на самоопределение на референдуме в 2014 году. "Позиция властей США жителям полуострова не интересна", — приводит его слова агентство.
RT отмечает, что ранее глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал развивать отношения с РФ, отметив, что Крым пока нужно рассматривать "как временное решение на неопределённый срок".
Напомним, республика стала частью России после референдума в марте 2014 года. Большинство местных жителей высказались за воссоединение с РФ.
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