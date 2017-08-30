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Выборы 2017

Как вы относитесь к открытым спортивным тренировкам в Барнауле?

Отлично! Я старался посещать все тренировки

Хорошая идея, я так и не выбрался, но если инициатива будет продолжена, то обязательно найду время

Хочется, чтобы такие тренировки проходили и в других местах города, а то неудобно добираться

Я не ходил, а друзья ходили, им понравилось