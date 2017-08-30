Фото: vk.com/barneos22
Уголовное дело, связанное с обрушением фасада на голову барнаульцу Дмитрию Галецкому, может быть передано в производство Следственного комитета.
Дело в том, что пострадавший горожанин и его адвокат Ольга Кобелева обратились в прокуратуру с соответствующим заявлением. "Они требуют передачи уголовного дела о причинении мужчине телесных повреждений упавшей на голову частью фасада в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю", — уточняют в СКР.
В этой связи следователи краевого СУ СК направили в прокуратуру края письмо с просьбой передать материалы уголовного дела.
"СКР готов разобраться в случившемся и дать принципиальную оценку действиям виновных", - добавляют в Следственном комитете.
Напомним, чудовищная история с обрушением фрагмента фасада на голову Дмитрию Галецкому произошла в мае 2016 года по адресу проспект Социалистический, 130. В результате инцидента горожанин получил очень тяжелую черепно-мозговую травму и находился в коме.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.
Комментарии