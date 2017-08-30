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Рейтинг самых богатых семейных кланов РФ, который составил журнал Forbes, возглавила семья Гуцериевых с состоянием в 9,91 миллиарда долларов. Об этом сообщает RT.
Издание пишет, что капитал председателя совета директоров "Руснефти" и основного владельца группы "Сафмар" Михаила Гуцериева оценивается в 5,5 миллиарда долларов. Остальные деньги принадлежат его брату Саит-Саламу, племяннику Михаилу Шишханову, сыну Саиду, а также племяннику Билану Ужахову.
В тройку лидеров вошли семья Ротенбергов с состоянием в 4,2 миллиарда долларов и семья Ананьевых. Уточняется, что братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые являются председателями совета директоров "Промсвязьбанка", владеют 2,7 миллиарда долларов.
Также в топ-10 вошли семьи Шаймиевых, Магомедовых, Рахимкуловых, Бажаевых, Саркисовых, Шамаловых и Зубицких.
Комментарии
Все наши, русские)
Одни Русские люди
Звездец... Академики, доктора наук, отцы Терезы...
А Ивановы, Петровы, Сидоровы и самая распространенная фамилия в стране СМИРНОВЫ где?! Казалось бы причем здесь ЕР и свободные выборы...