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Гоголь, вышибалы и семь Нуми Рапас. Что посмотреть в кино на выходных

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Рассказываем все про главные новинки кино

В последний день лета в российский прокат выходит мистический триллер про Николая Гоголя, а также фантастический боевик, где Нуми Рапас исполняет сразу семь ролей. Рассказываем про главные премьеры недели, которые можно будет посмотреть уже 31 августа в барнаульском кинотеатре "Пионер".

"Гоголь. Начало"

Режиссер: Егор Баранов

В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков

Сюжет довольно необычный и является вольной фантазией на основе биографии великого русского писателя. Николай Гоголь из Санкт-Петербурга страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковом Гуро, начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Местные жители уверены, что девушек убивает дьявол, который появляется в обличии черного всадника. Сам же Николай Гоголь знакомится с одной из жительниц Полтавщины, в которую и влюбляется. Зрители также смогут увидеть казаков, русалку, утопленниц и ведьму.

"Тайна 7 сестер"

Режиссер: Томми Виркола

В ролях: Нуми Рапас, Гленн Клоуз

В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает. Довольно любопытная и стильная антиутопия, где Нуми Рапас играет семь ролей. Поклонникам этой шведской красавицы нельзя такое пропустить.

"Квест"

Режиссер: Питер Дюкс

В ролях: Скит Ульрих, Шон Янг

Фильм о популярном квесте, когда игроки ищут выход из запертого помещения, решая серию головоломок. Четверо молодых друзей, записавшихся на игру, обнаруживают себя в ловушке наедине с демоническим убийцей. За один кошмарный час им нужно разгадать все загадки, чтобы остаться в живых. Любопытно, что впереди в этом году нас ждет еще один ужастик на тему квестов, которые, надо признать, сейчас в моде.

"Вышибала. Эпический замес"

Режиссер: Джей Барушель

В ролях: Шонн Уильям Скотт, Джей Барушель

Продолжение очаровательной комедии про громилу Дага, который совершенно не умеет играть в хоккей, но запросто может положить любого с помощью своих могучих кулаков. В результате травмы ударной правой руки ему приходится покинуть хоккей. Но как смириться со скучной офисной работой, когда капитаном твоей команды становится какой-то наглый мордоворот? Дагу придется объединиться со своим злейшим врагом, чтобы вернуться на лед и сделать своих соперников одной левой. Один из самых ярких молодых американских комиков Джей Барушель тут выступил не только как актер, но и как постановщик. Приготовьтесь к смешным шуткам и дракам на льду.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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