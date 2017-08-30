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Единственная испытательная лаборатория лекарств начала работать на Алтае

, ИА "Амител"
Аккредитацию лаборатория получила 14 августа. За две недели работы было проведено более десяти анализов.

В Алтайском крае начала работу единственная испытательная лаборатория лекарственных средств. До этого проверить качество препаратов было возможно в Новосибирске, Омске или Кемерово.

Лаборатория работает в Барнауле две недели. За это время было проведено более десяти анализов.

На соответствие качеству здесь испытывают лекарственные препараты, БАДы, растительные масла, продукты специализированного питания. Также в лаборатории проверяется качество очищенной воды, воды для инъекций, а также лекарственных форм, которые изготавливают аптечные учреждения Алтайского края.

"Также мы занимаемся приготовлением титрованных растворов для различных учреждений края и проводим практику для студентов вузов фармацевтического профиля. Но мы не проводим проверки по заказу потребителей. В лаборатории не проводят испытания по заказу граждан. Им следует, если есть сомнения в качестве продукции, обратиться в Росздравнадзор", — рассказал начальник испытательной лаборатории Александр Турчанинов.

Проверка образцов проводится перед выпуском продукции на рынок. На испытание одного образца требуется от пяти до 15 дней.

"Прежде чем товар попадет на прилавок, производители сдают его на анализ. И после результатов испытаний они могут получить декларацию соответствия. Сейчас с лабораторией сотрудничают крупные алтайские производители. Однако у компаний есть выбор, куда отправлять товар. Они могут заказать испытания в другом городе. Однако барнаульская лаборатория выигрывает по сравнению с другими: низкие цены и расположение", — продолжает Турчанинов.

В лаборатории работают четыре провизора и два химика-аналитика. Специалисты проводят мониторинг лекарственных средств на предмет отсутствия забракованных или подверженных фальсификации лекарственных препаратов.


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Комментарии

30.08.2017 17:19
- гость -

А что можно через этот микроскоп в лекарстве увидеть?

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