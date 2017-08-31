Работа транспортных компаний, спецификой которых является срочная доставка грузов, всё чаще находит отражение в негативных отзывах клиентов, которые те публикуют в соцсетях и на специализированных сайтах. Самые распространенные жалобы – потери багажа, несоблюдение сроков доставки, повреждения груза и воровство при пересылке.

Своей некачественной работой грузоперевозчики наносят ущерб как логистическим компаниям, так и частным лицам. В попытках заработать транспортные компании экономят на персонале, не проверяют должным образом лиц, которым передают груз для доставки, имеют недостаточное количество машин в автопарке, а многие грузовики и вовсе не отвечают условиям эксплуатации. Транспортные компании грешат и тем, что относятся к заказам наплевательски, а к клиентам — по-хамски. Сформировать цивилизованный и лояльный к клиенту рынок при нынешнем положении чрезвычайно сложно.

На форумах в соцсети, например Сергей N, заказавший пересылку планшета в Москву из Саратова в транспортной компании "Энергия", сообщает, что при получении были обнаружены повреждения упаковки, а сам планшет оказался разбит. При этом клиент уточняет, что упаковка была повреждена на одном из этапов транспортировки, после чего нарушение целостности было проигнорировано, а коробка вновь была замотана скотчем. Пользователь сообщает также, что из посылки убрали крышку, защищавшую груз, а планшет поместили разбитым стеклом вверх без упаковки.

В Саратове за день до доставки груза отправителю поступил звонок от представителя компании, заказчика попросили подъехать и подписать бумаги, в которых говорилось о том, что клиенту предлагали упаковать груз иным способом, но он отказался. Когда заказчик написал претензию, он получил ответ, что доказательств того, что планшет отправлялся целым, нет. Естественно пострадавший не рекомендует обращаться к данному грузоперевозчику. И демонстрирует фотографии такой доставки.

Работой транспортной компании недоволен и Владимир из Саяногорска. Он сообщает, что заказывал из Улан-Удэ лобовое стекло для автомобиля, груз был упакован при нём, но при получении оказалось, что стекло в трещинах, явно полученных от удара.

"Грузят лопатой, разгружают тяпками", – подводит безрадостный итог о работе грузоперевозчика и Андрей Никифоров из Омска, получивший вместо автомобильного стекла груду осколков.

Аналогичные проблемы описаны пострадавшими и при доставке других грузов: железных шкафов, постельного белья, детских игрушек и личных вещей.

Немало негативных отзывов и от тех, кто заказывал перевозку более крупных грузов. Так Дина Владимировна высказывает претензии к ТК "Ратек" и утверждает, что "элитная мебель, идеально упакованная продавцом во Владивостоке, была вручена на складе в разрушенной продавленной упаковке с несколькими царапинами".

Ещё одна проблема клиентов – несоблюдение сроков доставки. По отзывам в соцсетях отправителей и получателей известно, что случаи опозданий по заявленными срокам доставки грузов не редки.

Так Заказчик из Воскресенска пишет в отзыве, что груз из Курска, отправленного ТК "ЖелДорЭкспедиция", не мог дойти до пункта доставки почти месяц: груз зачем-то отправили в Новосибирск, после чего сухо извинились. И уточняет, что оформил претензию на возмещение неустойки за нарушение сроков доставки, а грузоперевозчик в свою очередь оценил вину компании в 8 рублей!

Обозлённые клиенты жалуются, что намерены решать вопрос с задержкой доставки через суд. "Пошёл второй месяц, слов нет. Видимо, придется разговаривать через суд, по-другому не понимают", – пишет в отзыве о работе компании "Энергия" Элина из Москвы.

Также встречаются отзывы о том, что транспортные компании недостаточно оперативно оформляют доставку, из-за чего клиенты оказываются в не выгодном положении. Например, клиент N компании "Емекс" сообщает, что время перевода средств на заявленный счёт занял около недели, за это время цена на товар выросла, в то время как деньги не подлежат возврату.

Некоторые негодуют на недостачи при получении груза. Причём теряются как небольшие предметы, так и крупногабаритные грузы. "Привезли пустой кейс от дорогого шуруповёрта", – пишет клиент ТК "Ратек" Иван из Санкт-Петербурга.

"Потеряли комплект колёс, – сообщает клиент этой же компании из Владивостока. – А сейчас пришли диски без колпаков".

Также многие в Интренете отмечают, что транспортные компании, обещающие на официальных ресурсах индивидуальный подход к каждому клиенту, нередко грешат тем, что не отвечают на претензии заказчиков к их работе. Такие отзывы не редкость, как и те, в которых говорится о том, что на сайтах грузоперевозчиков порой не работает сервис, позволяющий отслеживать грузы

Отмечается, что рост числа недобросовестных грузоперевозчиков обусловлен отменой государственной системы лицензирования перевозок, а также тем, что транспортные компании недостаточно хорошо проверяют перевозчиков.

Специалисты к потенциально недобросовестным транспортным компаниям относятся все ИП и фирмы, у которых небольшой автопарк. Их доля на рынке, к сожалению, велика, а они не в состоянии обеспечить должную надёжность доставок.

Для того, чтобы обезопасить себя от некачественных услуг, нужно следовать ряду правил. В разговоре с диспетчером важно уточнять детали.

Во-первых, не стоит стесняться спрашивать, какая техника занимается транспортировкой: используются ли автомобили с большим пробегом, какова техническая оснащённость транспорта.

Во-вторых, не стоит пренебрегать страховкой! К слову, в России застрахованного грузооборота не более 20%, в то время как в Европе этот показатель достигает 85%, что для нашей страны — неоправданное упущение.

Третьим критерием выбора грузоперевозчика является возможность отслеживания груза, ведь использование GPS-навигаторов позволяет следить за перемещениями груза на всём пути следования.

Четвёртым и, возможно, самым важным критерием качества услуг является репутация компании, подтверждённая отзывами клиентов и ценовой политикой. Сотрудничать стоит лишь с проверенными компаниями, зарекомендовавшими себя на рынке с лучшей стороны.