Фото: businesspatriot.ru
В Москве в ночь на среду, 30 августа, задержали предпринимателя и экс-сенатора Умара Джабраилова. По факту стрельбы в одном из московских отелей полицейские возбудили уголовное дело, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В соцсетях уточняется, что миллионер заказал в номер еду, однако тележку с ужином ему прикатила уборщица, а не официант. Из-за этого Джабраилов разозлился и начал стрелять в потолок, требуя к себе главного начальника.
Подчеркивается, что бывший сенатор открыл огонь из наградного пистолета "Ярыгина". У Джабраилова есть разрешение на данное оружие, подписанное замначальника ГУ МВД по столице.
Также в сообщении говорится, что предпринимателя задержали после жалобы охраны на то, что у них в лифте отеля катается мужчина с пистолетом. Прибывшие на место бойцы ворвались в номер Джабраилова, обнаружив на месте самого миллионера, а также дыры от пуль в потолке и полу номера. Уточняется, что предприниматель сдался без боя, сам вышел встречать сотрудников ОВД, позволил надеть на себя наручники и отправился в отдел.
Подчеркивается, что в результате инцидента пострадавших нет.
Комментарии
пуля в лоб при задержании очистила бы общество
Барину скучно!
И что он так разнервничался?