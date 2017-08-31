Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Дожди вернутся в Алтайский край после недельного периода солнечной погоды в четверг, 31 августа.
"В северных районах дождь, гроза, утром местами туман", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Днем по краю +19…+24 градуса, по югу местами до +29 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, с усилением до 15 метров.
В Барнауле в конце дня возможен дождь, утром местами туман. Температура составит +22…+24 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
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