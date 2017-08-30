55-летнему жителю Новоалтайска предъявлено обвинение в убийстве местного таксиста, которое произошло в конце этого июля, сообщает управление Следственного комитета по Алтайскому краю.
По версии следствия, 30 июля 2017 года на берегу реки Чесноковки между обвиняемым и 42-летним водителем такси произошла ссора, в ходе которой потерпевшему были причинены смертельные телесные повреждения.
"Пассажир нанес водителю два удара ножом по телу и произвел выстрел из пистолета. После произошедшего пассажир скрылся с места преступления", — говорится в сообщении.
Следователи установили, что мужчины были соседями по дачным участкам, а на берег реки приехали, чтобы выяснить отношения по давнему спору, имеющемуся между ними.
В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжается сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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