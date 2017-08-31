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Платные парковки: в Барнауле положили начало взиманию денег за стоянку авто

, ИА "Амител", Александр Шелягин
В администрации города приняли документ, оговаривающий порядок создания платных паркингов в краевой столице

Фото: m24.ru

Первая платная парковка уже обустраивается в Барнауле возле Привокзальной площади, однако она может стать только началом процесса появления в краевой столице платных стоянок.

Ранее порталу Amic.ru в мэрии сообщали, что в городе примут нормативный документ, регламентирующий использование на платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. И вот теперь такая нормативная база появилась – 28 августа соответствующее постановление за номером 1786 подписал первый заместитель главы администрации города Вячеслав Франк.

"Утвердить Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа – города Барнаула Алтайского края", — говорится в документе.

Портал Amic.ru приводит главные тезисы постановления, определяющего развитие платного паркинга в краевой столице.

Во-первых, утвержденный порядок распространяется на автомобильные дороги общего пользования местного значения. В документе подчеркивается, что размещение парковок, в том числе платных, не должно создавать помехи участникам дорожного движения и снижать безопасность дорожного движения.

Ни платные, ни бесплатные парковки не предназначены для длительного хранения автомобилей, а риски угона и ущерба, причиненного транспортным средствам третьими лицами на парковке, владельцы транспортных средств несут САМОСТОЯТЕЛЬНО в соответствии с действующим законодательством.

И платные, и бесплатные парковки, как сказано в приложении к постановлению, создаются в рамках реализации мероприятий при строительстве, реконструкции, капремонте дорог. При этом принятие решения о создании бесплатной парковки не требуется.

А вот решение о создании платной парковки принимается городским комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Перед этим проводится анализ существующей градостроительной и планировочной ситуации, определение функционального назначения объектов и параметров улично-дорожной сети; проведение обследования улиц с целью выявления мест скопления транспортных средств с определением числа стоящих автомобилей, способов их постановки на стоянку и определения среднего времени стоянки. Также осуществляется разработка схемы размещения транспортных средств на улично-дорожной сети и изучаются варианты расстановки автотранспортных средств с учетом обеспечения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети.

Еще один немаловажный пункт — организация платной парковки осуществляется за счет средств бюджета Барнаула, а также иных источников финансирования (денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности уполномоченной организации).

Что касается режима работы платных парковок, то он оговаривается следующим образом:

  • территория платной парковки должна быть обозначена техническими средствами организации дорожного движения;
  • платная парковка должна быть оборудована автоматизированной системой оплаты (автоматической парковочной системой) и иметь диспетчера;
  • размещение транспортных средств на платной парковке осуществляется в соответствии с нанесенной разметкой;
  • платная парковка в местах въезда оборудуется информационными щитами.

Как уже было сказано, охрану транспортных средств на платной парковке уполномоченная организация не осуществляет. Она лишь обеспечивает:

  • обслуживание автоматизированного кассового и иного оборудования, содержание конструктивных элементов платной парковки, содержание и обслуживание информационных щитов;
  • безопасность функционирования платной парковки, взимание платы за пользование парковкой, организацию движения транспортных средств по территории парковки, уборку территории парковки;
  • охрану оборудования платной парковки.

Конечно, небезынтересен вопрос установления размера платы за пользование платными парковками. Такса устанавливается администрацией города "на основании методики расчета размера платы за пользование платными парковками, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения".

Важно! Плата за первые 20 минут пользования парковкой не взимается.

Документом, на основании которого производится взимание платы за пользование платной парковкой, является въездной билет. Не допускается взимание с пользователя платной парковки каких-либо иных платежей, кроме платы за размещение транспортного средства на территории платной парковки.

От взимания платы освобождаются:

  • инвалиды, предоставившие соответствующий документ;
  • автомобили экстренных оперативных служб (скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, военной автомобильной инспекции, аварийно-спасательных служб, органов федеральной службы безопасности, следственных органов Следственного комитета), имеющие соответствующие опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи.

Ну и под занавес. Использование парковки может быть приостановлено или прекращено в случаях производства работ по ремонту (реконструкции) проезжей части улично-дорожной сети; изменения проекта (схемы) организации дорожного движения; нарушения уполномоченной организацией порядка работы платной парковки. Решение о приостановлении или прекращении использования платной парковки принимается профильным комитетом мэрии.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.08.2017 07:08
- гость -

стоимость парковки - 1 франк)

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31.08.2017 08:37
Работяга

а вот если оборудование приехал починять с использованием личного транспорта, привёз громоздкую деталь, работодатель будет оплачивать парковку?

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31.08.2017 08:44
4ugun

"Как уже было сказано, охрану транспортных средств на платной парковке уполномоченная организация не осуществляет. "
====================

Т.е. во дворе машину ставить бесплатно, ближе, а в остальном тоже самое.
Вопрос кто будет ставить авто на парковку в таком случае?

Надо сервисом брать, а не запретами. чтобы люди сами хотели пользоваться услугой. А не так как у нас, тут запретим, тут сделаем платный аналог.

Пустите по стоянке пацана с тряпкой и бутылкой, чтобы всем машинам на стоянке стекла протирал, да приглядывал чтобы чужих не шаталось, и камеры повесьте. Ин арод к вам с удовольствием потянется. И у вас затрат совсем не много будет.

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