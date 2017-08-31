С 1 сентября вступает в силу закон, который вводит процедуру принесения присяги при получении гражданства РФ, устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство для украинцев, а также позволяет лишать гражданства осужденных террористов и экстремистов.

Текст присяги при вступлении в гражданство звучит так: "Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".

Паспорт гражданина РФ будет выдаваться сразу после произнесения этих слов публично и в торжественной обстановке.

"Сейчас человек просто расписывается, и в окошке ему выдают паспорт. Впредь эта процедура должна обрести больше торжественности, происходить на фоне государственных символов России при представителях трех ветвей власти — законодательной, исполнительной и представительной. Вся информация должна публиковаться на соответствующем сайте", — рассказал "Парламентской газете" председатель думского Комитета по госстроительству и законодательству, ответственный секретарь рабочей группы, готовившей текст присяги, Павел Крашенинников.

По его словам, задачи принесения присяги — подтверждение намерения стать гражданином России, реализация своей воли и публичное понимание человеком сути отношения к российскому гражданству.

Крашенинников подчеркнул, что принципы принесения присяги следующие: личный характер, добровольность и необратимость происходящего.

Что касается лишения гражданства, то в действующем законодательстве установлены требования к иностранным гражданам и лицам без гражданства, желающим его получить в нашей стране. Одно из них — обязанность соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации. При этом решение о приобретении гражданства подлежит отмене по суду, если заявителем были представлены подложные документы или ложные сведения.

Новый закон устанавливает, что сообщение заведомо ложных сведений может заключаться и в нарушении обязательства соблюдать российские законы, если гражданство приобреталось для того, чтобы совершать преступления против конституционного строя российского государства. В частности, готовить и совершать террористические и экстремистские акты. Основанием для отмены решения о приобретении гражданства будет вступивший в силу приговор суда.

Также предусматривается, что граждане Украины, желающие получить гражданство Российской Федерации, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая направляется на Украину. Такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины. Такая же процедура предусматривается для украинцев, желающих получить вид на жительство в России.