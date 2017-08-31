Букет цветов – обязательный атрибут для первоклассника на 1 сентября. Кто-то несет цветы, заботливо выращенные мамой или бабушкой, но большинство вынуждены покупать.

Однако, к сожалению, в отличие от ранца или дневника, купить цветы задолго до Дня знаний не получится. В 2017 году 1 сентября выпадает на пятницу, а это значит, что не все работающие взрослые смогут приобрести букет с вечера четверга. Решить проблему, как следует из рекламных объявлений, помогает доставка цветов. Корреспонденты Amic.ru прошлись по сайтам цветочных магазинов Барнаула и выяснили, во сколько обойдется букет для первоклассника с доставкой.

От разнообразия цветов и цен глаза, как говорится, разбегаются. Набираем в поисковике "букет к 1 сентября. Доставка. Барнаул", и на странице появляется десяток сайтов цветочных магазинов, многие из которых, кстати, обещают доставку не только по столице Алтайского края, но и по всей России. Выбираем бюджетные варианты букетов, которые могут позволить себе большинство покупателей.

Студия цветов "Азалия"

Такой букет из семи роз по акции обойдется в 590 рублей. Без нее — почти на 100 рублей дороже.

На букет из трех лилий родителям школьника придется приготовить 865 рублей. Больше цветов — выше цена.

Можно преподнести преподавателю цветочную композицию. Ее стоимость начинается от 950 рублей.

Доставка по Барнаулу в этом магазине бесплатна при условии, что заказ сделан на сумму от 500 рублей.

"Русский Букет"

К 1 сентября здесь составили специальные букеты, доставить которые по Барнаулу (кроме отдаленных районов) обещают бесплатно.

Стоимость "тематических" букетов начинается от 1200 рублей.

"Обычные букеты" дешевле не будут.

Например, за этот букет гвоздик цена на сайте указана 1060 рублей. Но готовьтесь к этой сумме добавить еще 200 рублей за доставку по Барнаулу.

Скорая подарочная помощь

Эта компания также предлагает свои услуги по доставке букетов к 1 сентября.

Цена за букет из семи красных роз на сайте указана 1 189 рублей

Такой "сиреневый букет" будет стоить уже в районе 2 000 рублей.

А такая красота обойдется в 2311 рублей. Впрочем, на сайте компании сообщается, что окончательная цена товара может отличаться от указанной на сайте, поэтому уточнять ее лучше у менеджеров во время заказа. Кстати, стоимость доставки по Барнаулу в этой компании — 190 рублей.

Салон цветов Flowers-sib.ru

А ведь и правда, на 1 сентября можно дарить не только букеты цветов, но и букеты из шаров. Именно такой букет подготовили в этом салоне.

Девять гелиевых шаров обойдутся родителям школьника в 890 рублей. Ну и плюс доставка 250 рублей.

За такой лаконичный и одновременно яркий букет, перевитый лентой, цена указана 1150 рублей.

Но ведь можно и подсластить жизнь учителю, подарив ему такую коробочку с макарунами. Стоить это будет от 3 000 рублей. Но впечатление о себе оставить получится.

Floraexpress.ru

В этой компании также приготовили особые букеты в честь 1 сентября.

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Такой яркий букет под названием "Взрыв эмоций" обойдется в 3 627 рублей.

А этот так и называется: "Любимому учителю". Такое признание в чувствах будет стоить 3 437 рублей.

И почему нам думается, что некоторые учителя предпочли бы получить такое признание не в цветах, а в конверте?

Кстати, доставка букетов в этой компании в день заказа с 9 до 21 часов бесплатна.

Отметим, что совсем не обязательно приобретать уже готовые букеты, которые предлагает магазин. Можно составить свой вариант из имеющихся в салоне цветов и суммы, которую вы готовы потратить на букет.