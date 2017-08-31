Четверг, 31 Август, 12:26

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к открытым спортивным тренировкам в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,73
€ 70,2
Brent

22°
Обь
138см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Вырубка деревьев в БарнаулеДень знаний-2017 День города-2017
Новости

Букет для первоклассника: сколько стоит заказ и доставка цветов в Барнауле

, ИА "Амител"
Выбираем бюджетные варианты букетов, которые могут позволить себе большинство покупателей

Букет цветов – обязательный атрибут для первоклассника на 1 сентября. Кто-то несет цветы, заботливо выращенные мамой или бабушкой, но большинство вынуждены покупать.

Однако, к сожалению, в отличие от ранца или дневника, купить цветы задолго до Дня знаний не получится. В 2017 году 1 сентября выпадает на пятницу, а это значит, что не все работающие взрослые смогут приобрести букет с вечера четверга. Решить проблему, как следует из рекламных  объявлений, помогает доставка цветов. Корреспонденты Amic.ru прошлись по сайтам цветочных магазинов Барнаула и выяснили, во сколько обойдется букет для первоклассника с доставкой.

От разнообразия цветов и цен глаза, как говорится, разбегаются. Набираем в поисковике "букет к 1 сентября. Доставка. Барнаул", и на странице появляется десяток сайтов цветочных магазинов, многие из которых, кстати, обещают доставку не только по столице Алтайского края, но и по всей России. Выбираем бюджетные варианты букетов, которые могут позволить себе большинство покупателей.

Студия цветов "Азалия"

Такой букет из семи роз по акции обойдется в 590 рублей. Без нее — почти на 100 рублей дороже.

На букет из трех лилий родителям школьника придется приготовить 865 рублей. Больше цветов — выше цена.

Можно преподнести преподавателю цветочную композицию. Ее стоимость начинается от 950 рублей.

Доставка по Барнаулу в этом магазине бесплатна при условии, что заказ сделан на сумму от 500 рублей.    

"Русский Букет"

К 1 сентября здесь составили специальные букеты, доставить которые по Барнаулу (кроме отдаленных районов) обещают бесплатно.

Стоимость "тематических" букетов начинается от 1200 рублей.

 "Обычные букеты" дешевле не будут. 

Например, за этот букет гвоздик цена на сайте указана 1060 рублей. Но готовьтесь к этой сумме добавить еще 200 рублей за доставку по Барнаулу. 

Скорая подарочная помощь

Эта компания также предлагает свои услуги по доставке букетов к 1 сентября.

Цена за букет из семи красных роз на сайте указана 1 189 рублей

Такой "сиреневый букет" будет стоить уже в районе 2 000 рублей.

А такая красота обойдется в 2311 рублей. Впрочем, на сайте компании сообщается, что окончательная цена товара может отличаться от указанной на сайте, поэтому уточнять ее лучше у менеджеров во время заказа. Кстати, стоимость доставки по Барнаулу в этой компании — 190 рублей.

Салон цветов Flowers-sib.ru

 

А ведь и правда, на 1 сентября можно дарить не только букеты цветов, но и букеты из шаров. Именно такой букет подготовили в этом салоне.  

 

Девять гелиевых шаров обойдутся родителям школьника в 890 рублей. Ну и плюс доставка 250 рублей.

За такой лаконичный и одновременно яркий букет, перевитый лентой, цена указана 1150 рублей.

Но ведь можно и подсластить жизнь учителю, подарив ему такую коробочку с макарунами. Стоить это будет от 3 000 рублей. Но впечатление о себе оставить получится.

Floraexpress.ru

В этой компании также приготовили особые букеты в честь 1 сентября.  

.

Такой яркий букет под названием "Взрыв эмоций" обойдется в 3 627 рублей.

А этот так и называется: "Любимому учителю". Такое признание в чувствах будет стоить 3 437 рублей.

И почему нам думается, что некоторые учителя предпочли бы получить такое признание не в цветах, а в конверте?  

Кстати, доставка букетов в этой компании в день заказа с 9 до 21 часов бесплатна.

Отметим, что совсем не обязательно приобретать уже готовые букеты, которые предлагает магазин. Можно составить свой вариант из имеющихся в салоне цветов и суммы, которую вы готовы потратить на букет. 

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: День знаний-2017

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

31.08.2017 09:54
ыть

Каждый год бабушка рвала на своем огороде астры и я с ними шел в школу 1 сентября. Эх, детство...

0  0
31.08.2017 10:30
Саня

Не дёшево на 1 сентября сходить... прям как на свиданку, цветки не подариш - хорошего продолжения не жди. букет дороже - больше инвестиций в будущее!)))

0  0
31.08.2017 11:22
Учительница на пенсии

Фиолетовые астры или длинные красавцы гладиолусы - и больше ничего не надо, потому что это - от души, а не от желания повыпендриваться и уж тем более - сделать какие-то "инвестиции". Здесь важна искренность, а не толщина кошелька, поверьте. Можно даже один цветок подарить - но искренне.

0  0
31.08.2017 11:32
- гость -

У владельцев цветочных магазинов крыша едет от жадности?

Кстати, К 1 сентября здесь составили специальные букеты, доставить которые по Барнаулу (кроме отдаленных районов) обещают бесплатно-
такие "Русские букеты" учителя на школьную помойку выкидывают сразу после линейки. Воспитание, однако.

0  0
31.08.2017 12:07
- гость -

31.08.2017 11:22
Учительница на пенсии
Фиолетовые астры или длинные красавцы гладиолусы - и больше ничего не надо, потому что это - от души, а не от желания повыпендриваться и уж тем более - сделать какие-то "инвестиции". Здесь важна искренность, а не толщина кошелька, поверьте. Можно даже один цветок подарить - но искренне.


А без цветов вы обойтись не можете? А то и так головняков у родителей к 1 сентября валом. А без подарков на выпускной можете обойтись?

0  0
31.08.2017 12:14
Учитель

Гость, Вы, видимо, очень не любите учителей! Дорог не подарок, дорого внимание. Я своей дочери тоже уже 8-ой год покупаю букет для учителя. Мне приятно дарить радость!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
12:18
Роспотребнадзор сообщил туристам о вспышке кишечной инфекции в Японии 0
12:11
Как проголосовать досрочно на выборах в Алтайском крае? 0
12:02
Власти Барнаула рассказали, как и чем будут развлекать в День города 2
11:53
Минсельхоз намерен возвращать фермерам 50% затрат на продвижение продукции 1
11:40
"Квадрат" Малевича: в алтайском парламенте поменяли структуру аппарата 2
11:32
Водитель в Новоалтайске сбил юного велосипедиста и скрылся 0
11:25
Памятник Сергию Радонежскому откроют в Барнауле 1 сентября 0
11:14
Речной водозабор в Барнауле реконструируют за 22 миллиона рублей 0
11:03
Бюст Юрия Гагарина установили в лондонском Музее науки 1
10:49
Водитель в Бийске сдавал назад, сбил четырехлетнюю девочку и скрылся 9
10:33
Линда рассказала, как попала под грузовик в Москве 0
10:22
Девочка-велосипедистка попала в больницу после наезда ВАЗа в Новоалтайске 0
10:13
Из чего состоит современная дорога в Барнауле. Инфографика 4
10:04
Две алтайские школы вошли в топ-200 лучших в России 2
09:51
Фотоохота на самолеты: как в барнаульском аэропорту прошел споттинг 2
09:33
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы 11
09:24
Многоквартирный дом горел в ночь на 31 августа в Барнауле 2
09:16
СМИ: Джабраилов объяснил стрельбу в гостинице своей оплошностью 12
09:04
Театр Куклачева в дни школьных каникул покажет в Барнауле новую программу 0
09:00
Просто сказка: где отдохнуть на Алтае в любое время года? 0
08:55
Знаменский монастырь в Барнауле начал освещаться по ночам 2
08:53
Букет для первоклассника: сколько стоит заказ и доставка цветов в Барнауле 6
08:42
Утро последнего дня лета началось в Барнауле с четырехбалльных пробок 1
08:23
Американский репортер в прямом эфире вытащил мужчину из тонущего пикапа 2
08:16
Алтайские власти расширили территорию памятника природы "Талдинские пещеры" 1
08:07
Невероятные рецепты: готовим из орехов суп, салат и десерт 0
08:00
Девять полезных гаджетов для путешествия по Алтаю 6
07:54
Максим Аверин покажет спектакль "Всё начинается с любви. Продолжение" 0
07:43
Гоголь, вышибалы и семь Нуми Рапас. Что посмотреть в кино на выходных 0
07:32
Часть Касмалинского заказника оградили от рубок 0
07:23
Эпоха большой нелюбви: история отношений принцессы Дианы и принца Чарльза 2
07:12
Дом с витражными окнами и спортзалом продают в Барнауле за 14 млн рублей 0
07:03
Платные парковки: в Барнауле положили начало взиманию денег за стоянку авто 62
06:50
Московские артисты покажут на барнаульской сцене балет "Лебединое озеро" 0
06:34
Общежитие за 240 млн рублей построят в Барнауле для работников культуры 3
06:23
Креативность или недоразумение: фотоподборка находок из магазинов 1
06:14
Дожди вернутся в Алтайский край в последний день лета 0
06:01
Ваше мнение: готовы ли жители Алтайского края предлагать законы? 1
05:57
Желающие стать гражданином России с 1 сентября начнут приносить присягу 1
04:28
Ученые сообщили о скором исчезновении российской части Каспийского моря 1
03:20
Депутат ГД заявила о невозможности содержания школ за счет родителей 1
02:15
Ниже уже некуда: снижение цен в России побило 14-летний рекорд 19
01:51
30 млрд рублей потратят на повышение производительности труда в России 2
00:54
"Очки Джона Леннона" на Бирюзовой Катуни сломали вандалы 0
23:59
Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде 5
23:48
Ежегодно в России пропадает 45 тысяч детей 2
23:25
Порошенко написал письмо Трампу: "Несокрушимость духа американского народа" 1
22:44
750 тысяч в месяц: найдена самая дорогая съемная квартира в Москве 5
22:16
Адвокаты: подозреваемый в убийстве блогера защищался "от шляпы" 0
21:37
Репортаж журналистки Первого канала, из-за которого ее выгоняют из Украины 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.