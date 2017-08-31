Фото: youtube.com
Корреспондент американского телеканала CNN Дрю Гриффин в прямом эфире помог мужчине выбраться из автомобиля, тонувшего в яме с водой. Об этом сообщает Life со ссылкой на сайт канала, где размещен соответствующий ролик.
Уточняется, что журналист готовил репортаж о ситуации с ураганом "Харви", и в момент прямого включения в объектив камеры попал пикап, съехавший с дороги в яму с водой и начавший тонуть.
Гриффин и продюсер эфира пришли на помощь человеку и вытащили его из машины. Во время всей спасательной операции корреспондент CNN не выпускал из рук микрофон и комментировал происходящее.
Когда Гриффин вновь вернулся к репортажу, он отметил, что звонить в "911" времени не было, поскольку мужчина плыл по яме.
Телеканал уточняет, что владельца машины зовут Джерри Самралл. Автомобиль мужчины спасти не удалось, он утонул на его глазах.
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Одной рукой он сжимал микрофон,а другой совершал героический поступок.