Фото: blog.allstate.com
Заторы в четыре балла ждут барнаульцев на дорогах города в четверг, 31 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на отрезках Павловского тракта в районе пересечений с улицами Просторная и Попова, а также после кольцевого пересечения, на которых автомобили двигаются со скоростью около 7-10 километров в час.
Кроме этого, движение затруднено на перекрестках улицы Власихинской с улицами Попова и Малахова (7-10 км/ч), на улицах Георгиева, Союза Республик, Челюскинцев и Ядринцева (7 км/ч), на нескольких отрезках проспекта Ленина (10 км/ч) и пересечении проспекта Строителей с Красноармейским проспектом (7 км/ч).
Также на карте присутствует знак "Дорожные работы". Он размещен на улице Попова в районе пересечения с улицей Гущина.
Комментарии
Скучная новость. Вот про журналистку 1-го канала, которыю сначала похитили, потом задержали, потом взяли у нее репортаж, потом выдворили - было весело.