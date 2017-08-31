Фото: vladtime.ru
Бизнесмен, экс-член Совфеда от Чечни Умар Джабраилов объяснил стрельбу в гостиничном номере российской столицы оплошностью. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на свои источники.
Предприниматель отметил, что хотел проверить пистолет, которым не пользовался несколько лет, и случайно выстрелил вверх, поскольку у него не было опыта обращения с огнестрельным оружием.
По данным собеседников издания, сам момент стрельбы никто не видел и не слышал, охрана гостиницы лишь увидела, как в лифт на шестом этаже заходит мужчина с пистолетом в руке.
Для задержания Джабраилова вызвали полицейских. Когда они потребовали у бизнесмена сдать оружие, тот заявил, что "без боя не сдастся", отмечает газета. В итоге стражи порядка уговорили бывшего сенатора оставить пистолет, а затем положили его на пол и заковали в наручники. После этого мужчину отвезли в отдел полиции, а затем отпустили под подписку о невыезде.
В отношении предпринимателя завели уголовное дело по статье "Хулиганство".
Собеседники издания подчеркивают, что у Джабраилова было разрешение на хранение и ношение боевого пистолета Ярыгина. Он получил его в награду по приказу главы МВД Рашида Нургалиева. Издание подчеркивает, что пистолет у бизнесмена могут отобрать по требованию следствия, а уголовной ответственности он может избежать, поскольку произвел выстрел случайно и не в общественном месте.
РБК добавляет, что в номере Джабраилова находился белый порошок, бутылки с алкоголем и таблетками. Подчеркивается, что правоохранители проводят экспертизы, чтобы установить, находился ли бизнесмен в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Комментарии
Погулял чуток)
не, ну а чо, в дорогущем отеле Фо Сизонс, с окнами на Красную Площадь и Кремль, глава компании с миллиардными оборотами, да еще и с горячими каукасскими корнями, да под коксом и вискарём, да с наградным 9-мм 18-ти зарядным стволом, да чё, он погулять не может? по старой горской "традиции" в потолок нельзя пострелять??))))))
самое интересное: отелю возместит ущерб, принесет извинения, и его отпустят)
и дело тут не в Кадырове, Джабраилов еще до Кадырова гарцевал, просто денег много.
кстати, он глава группы компаний Плаза)
Умный человек, МГИМО с отличием окончил, хотя мог и папа заплатить. Но прыжок был в 1994 году с инспектора-искусствоведа на заместителя генерального директора российско-американского предприятия. В Чечне тогда война шла, российско-американские интересы сталкивались, может связано?
Он получил его в награду по приказу главы МВД Рашида Нургалиева.
Наверное помогал бороться с бандитами?
вот за наркоту бы и присел. Борзота конченая.
Не умеет обращаться отобрать пожизненно. У рядового охотника за малейшую оплошность в переплавку могут дробовик пустить. И ещё вопрос, почему воров награждают, а ЧЕЛОВЕК не может даже в магазине купить пистолет?
наркоман не человек, им инстинкты управляют, как собакой. Слабину покажешь она тебя укусит.
они победители,им все можно
Скоро стрелять людей начнут, по подписку о не выезде.
Колокольцев уже поехал извиняться перед Кадыровым за действия своих сотрудников?
Да уже облизали всё, что нужно.
31.08.2017 10:37
гость
31.08.2017 11:25
- гость -
Джабраилов не победитель, он вообще не воевал, он уже лет 20-25 как в Москве живет.
и к Кадырову он ни малейшего отношения не имеет.
просто он каукассец, и ведет себя как и все они. им надо рамки поведения каждый раз очерчивать.
А то,что ему еду не так в нлмер подали никак не повлияло на обострение оплошности????Они(чехи) просто нас за людей не считают)