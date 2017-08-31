Фото: kudago.com
Певица Линда оказалась среди пешеходов, которых сбил грузовик МАЗ в центре российской столицы в среду, 30 августа. Исполнительницу доставили в НИИ им. Склифосовского, сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждение.
"Гейман Светлана (так зовут певицу — ред.) поступила к нам сегодня", — цитирует агентство своего собеседника.
Источник отметил, что у медиков состояние исполнительницы не вызывает опасений. Он уточнил, что Линда получила ушибы и ссадины. В приемном отделении НИИ ей оказали первичную медпомощь, а затем отпустили домой.
В столичном департаменте транспорта сообщили, что машина принадлежит ЗАО "Компаньон", которое зарегистрировано в Московской области.
Агентство отмечает, что грузовик сбил двух пешеходов около 20:10 в районе дома №4 по улице Каретный ряд. В полиции опровергли сообщения о том, что водитель специально въехал в толпу, заявив, что управлявший МАЗ мужчина, предположительно, не справился с управлением.
Комментарии
Линда, крошка! держись
нам мало огня!
Мазурик - водитель Маза.
Страхолюдина - агент по страхованию людей.
хто это?
вод ведь ворона
Линда выздоравливай
это у нее со зрением проблемы?
31.08.2017 10:20
- гость -
хто это?
Это ты хто? А она Линда, неплохую музыку делала в 90-е, по сравнению с сегодняшней.....
Это ты хто? А она Линда, неплохую музыку делала в 90-е, по сравнению с сегодняшней.....
Делал её Макс Фадеев,по воздействием увеселяющих препаратов, накладывая на музыку спонтанный набор слов, лишь бы рифма была. Эта мадам это всё исполняла. А такие как ты, с неё тащились.
31.08.2017 10:46
Кот.Без сапог.
Да если и так, все равно это было нормально.
Хорошая была певица, теперь пугало огородное.
Линда без Фадеева не то