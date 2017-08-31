Фото: kolpino-city.ru
Многоквартирный жилой дом загорелся в ночь на четверг, 31 августа, в Индустриальном районе Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о пожаре поступили в 01:35. Пожар удалось ликвидировать до приезда огнеборцев.
"От МЧС России реагировали силы и средства в количестве 14 человек личного состава и 5 единиц техники", — добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
без указания адреса пожара размещение таких новостей вызывает только удивление
редакции - счетчик набиваете что-ли?
Намедни кое-что кое-где горело, но обошлось.