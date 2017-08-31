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Девочка-велосипедистка попала в больницу после наезда ВАЗа в Новоалтайске

, ИА "Амител"
Авария произошла вечером 27 августа на улице Анатолия

Фото: medialenta.ru

Девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля ВАЗ-2102 в Новоалтайске и была доставлена в барнаульскую детскую клиническую больницу.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Новоалтайску, авария произошла 27 августа около 20:40 на улице Анатолия в районе дома №7.

"Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2102, двигаясь по улице Анатолия, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнюю 2008 года рождения, которая на велосипеде двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу", — уточняют обстоятельства ДТП в ГИБДД.

В результате аварии девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в детскую клиническую больницу № 7 Барнаула.

В Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, а родителей юных велосипедистов – следить за своими детьми.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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