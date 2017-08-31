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Доставленная в больницу после ДТП в центре российской столицы Светлана Гейман, известная как певица Линда, поделилась подробностями о том, как она попала под грузовик. Об этом пишет "Пятый канал" со ссылкой на опубликованное "Известиями" видео.
По словам исполнительницы, она с племянницей переходила дорогу по пешеходному переходу. Грузовик они заметили слишком поздно, чтобы отбежать в сторону, поэтому просто постарались не попасть под колеса. "Мы сгруппировались и под него легли. Он над нами проехал и поехал дальше", — рассказывает Линда.
Певица отметила, что в результате произошедшего она повредила спину и грудную клетку. У ее племянницы Анны серьезная травма ноги.
Напомним, ДТП произошло на улице Каретный ряд в Москве около 20:10 в среду, 30 августа. По предварительным данным, водитель МАЗ не справился с управлением и сбил двух пешеходов. Нарушитель скрылся с места происшествия, однако стражи порядка задержали его после объявления плана "Перехват".
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